爭取國6延伸到花蓮　徐榛蔚籲蔡英文正視在地民意

▲徐榛蔚爭取國6延伸到花蓮，呼籲蔡英文總統正視在地民意。（圖／記者蕭可正攝）

記者蕭可正／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚10日針對三大交通建設召開記者會，強調花蓮聯外交通之重要性，大聲疾呼籲請蔡英文總統正視在地民意。

高雄市長韓國瑜日前在花蓮造勢場合中反映東部民眾心聲，提出東部地區的三大交通建設政策，引發熱烈討論。徐榛蔚10日召開記者會再次呼應，並強調花蓮聯外交通之重要性，更大聲籲請蔡英文總統正視在地民意，兌現「東部交通建設優先」之承諾，儘速啟動蘇花改二期、國道6號延伸及環島高速路網等3項交通建設。

徐榛蔚表示，蘇花公路近年來多次坍方，凸顯花蓮人需要一條安全回家的路的心聲，馬英九總統時期開始執行第一期建設，但在蔡英文總統時期卻未見第二期延續工程，包括東部人最大的訴求：國道6號延伸、花東快速道路及環島高速路網等建設，皆完全沒有動靜。

徐榛蔚以蔣故總統經國先生為例指出，當年他經國先生擔任行政院長時獨排眾議提出的國家十大建設中，將國道一號高速公路從基隆延伸高雄，串起了基隆港到高雄港，興盛了西部所有縣市的經貿與農業，用勇敢任事的擔當，詮釋救國四大綱領中的人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流。她說，一個有高度、有宏觀、有視野的國家的領導人，必須能做到打通交通、培育人才，讓貨物能行銷出去，讓人民能夠安身立命、安和樂利。而韓國瑜總統候選人承諾為繁榮地方的經濟，大破大立所提出的交通政策，相信東部百萬鄉親皆會全力支持。

徐榛蔚再次呼籲中央，希望蔡總統傾聽地方的聲音，以東部交通建設為優先，儘速並且傾全力提出評估。世界各國許多重大工程不斷翻新進步，倘若國道6號建設苦於國內專業人才缺乏，她建議中央開國際標，徵求國際一流建築團隊進駐執行工程建設，除了帶入更先進的工法之外，更可提高臺灣在國際交通建設上的能見度。