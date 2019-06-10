國中會考／5A作文6級分713人　英語待加強達3成表現最差

▲今年國中會考拿到5A且作文6級分只有713人。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國中會考成績單今（10日）寄出並開放查詢。師大心測中心針對各科分與閱卷結果說明，整體難易度「相當穩定」，21萬多名考生，拿到5A（精熟）有1萬7066人， 加上作文6級分有713人，較去年1127少了414人。5C（待加強）有1萬4190人，創歷年最低。

師大心測中心副主任曾芬蘭指出，這次會考主要是「學力監控」， 計分結果顯示各科「精熟」等級所需的最低答對題數（加權分數得分）比率約佔整份測驗的82%至90%，「基礎」等級所需的最低答題數（加權分數得分）比率約佔整份測驗的37%至41%。

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▲師大心測中心副主任曾芬蘭指出，這次會考主要是「學力監控」。（圖／記者許展溢攝）

以國文科為例，曾芬蘭說，總題數48題，計分結果顯示考生答對41題可達到「精熟」等級，人數百分比國文19.87%，答對題數比率約為85.42%；答對19題就能達到「基礎」等級，答對題數比率約39.58%。

依照此次計分結果，各科精熟的人數比率16.78%至22.89%。國英數社自5A的考生有1萬7066人，較去年減少553人。而待加強的人數比率為14.15%至30.20%，5C考生有1萬4190人，為歷年最低。

▲今年國中會考5科都精熟有1萬7066人，較去年減少553人。（圖／記者許展溢攝）

社會答對56題、自然46題、英語科閱讀36題就可拿到精熟。拿到精熟人數百分比社會19.8%、自然16.78、英語閱讀22.89%。另外，數學要達精熟要拿到81.73分，人數百分比21.88%。至於英文聽力測驗，答對12題就可拿到基礎。今年英語科表現最差，有30.2%的考生拿到待加強，其次為數學27.35%。

從103年至今年各科等級人數百分比變化趨勢來看，曾芬蘭表示，精熟等級英語、數學科增加幅度超過5%（5.9與5.4%）國文、社會與自然科分別增加3.4、2.6與2.4%。待加強等級部分，數學、社會與自然科降低幅度較大（6.1、5.8與5.1%）英語科降低3.5%。國文科降低幅度較小（1.9%）。