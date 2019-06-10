每日取消115次航班！　美航空停飛波音737MAX延長至9月

▲波音737 MAX系列飛機在5個月內已發生2次墜機事故。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

由於在短短5個月內，連續發生2起墜機事故，造成346人罹難，讓各國先後宣布停飛波音公司737 MAX系列客機。而美國航空公司（AA）9日又再度發布更動消息指出，波音737 MAX系列飛機的停飛時間將延長至9月3日，每日共取消115個航班。

據悉，美國航空公司原先是在今年4月時宣布，將現有的24架該機型客機停飛至8月19日，而昨（9）日卻又於官網公布，停飛時間更改至9月。聲明內容指出，美國航空對波音737 MAX進行的軟件更新仍有信心；「而波音正與我們的工會合作夥伴共同開發新的培訓元素，很快就會對該系列飛機重新認證。」

▲波音737系列機型。（圖／路透社）

中新社引述美媒報導指出，為了因應暑假期間的高載客需求，美國的其他家航空公司，如美國聯合航空公司、西南航空公司等等，都在近期添加了其他機型的客機來代替波音737 MAX系列。

此外，波音公司9日也發表聲明表示，將繼續與全球監管機構合作，提供軟件升級及培訓的所需訊息；同時，該公司也在與各家航空公司合作，一旦軟件升級方案被批准，公司將為其客戶提供相關服務。

針對近期以來，接連發生2起墜機事故，波音公司也指出，經初步調查，2架失事客機的數據觸發防失速系統（MCAS）均被觸發所導致。事後，波音公司提到，希望對該機型的軟件進行修復，以防止錯誤的MCAS自動運行。此外，波音公司總裁兼營運長丹尼斯·米倫伯格（Dennis Muilenburg）也在上周表示，該機型預計在今年年底前復飛。

▲美國航空公司9日發出聲明指出，停飛時間將延長至9月3日。（圖／翻攝美國航空公司官網）