友善穆斯林淪空談？北市僅1處祈禱室、8處淨下設施

▲台北市政府打造穆斯林祈禱室。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

「2019台北開齋節暨穆斯林嘉年華」於9日在大安森林公園盛大舉辦，這是連續第5年舉辦的開齋節活動，讓民眾不分種族與信仰，共同體會穆斯林的盛大慶典。不過，台北市議員秦慧珠質疑，3年多來市府所轄僅有1處祈禱室、8處淨下設施，友善穆斯林淪為空談。



秦慧珠指出，市長柯文哲上任以來號稱要建構穆斯林友善設施及推廣穆斯林旅遊，2015年9月在市府大樓台北探索館2樓建置祈禱室、3樓建置淨下設施之後，友善穆斯林設施呈現停滯狀態，直到2018年6月才在捷運市政府站、東門站、西門站、忠孝復興站及動物園站等5站設置各一處淨下設施，在大安森林公園站設置2處淨下設施，但都還是使用各捷運站的無障礙親子廁所增設免治馬桶而成。

秦慧珠表示，3年多來，北市府所轄僅有8處設置淨下設施，而市府大樓2樓台北探索館更是唯一有穆斯林祈禱室的地方。此外，觀光傳播局「台北旅遊網」中的「穆斯林旅遊指南」，台北市有六個祈禱室，其中淨下設備也僅標示台北火車站及故宮博物院兩處，觀傳局連自己所轄的台北探索館竟漏未標，至今全市僅有6處祈禱室，10處有淨下設備，其中北市所轄祈禱室1處、淨下設備8處，友善穆斯林淪為空談。

秦慧珠指出，柯文哲曾說不愛一次性活動及注重數字管理，友善穆斯林設施卻寥寥可數，9日盛大舉辦暨穆斯林嘉年華，實在太諷刺。她舉例，台北車站設置穆斯林祈禱室，並在祈禱室附近公廁增設淨下設備，設置條件簡易且設備不需耗資龐大，要求北市府應在所轄重要之交通設施場站、文化觀光場館、園區等儘速增設穆斯林設施。

對此，觀傳局長劉奕霆回應，友善穆斯林政策絕非空談，現在台北市已是個全球知名的觀光都市，根據2019年萬事達卡國際組織公布的全球穆斯林旅遊指數GMTI（Global Muslim Travel Index），台灣首度晉升非伊斯蘭教合作組織最佳旅遊目的地第3名。

劉奕霆強調，台北市也擁有最多穆斯林友善餐廳以及眾多商圈店家具有友善標識貼紙，也在各大夜市推廣無豬肉及無酒精標示，另台北探索館、台北車站、國立故宮博物院及世貿一館等地都設置了祈禱室及淨下設施，未來將針對穆斯林喜愛的重要景點推廣增設淨下設施，至於祈禱室，未來府內各單位都會持續跟各單位討論增設。