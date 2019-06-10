數萬港民街頭抗議「逃犯條例」　韓國瑜：不知道、不曉得

▲韓國瑜對於香港抗議逃犯條例遊行，僅說不清楚、不知道。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達／高雄報導

隨著「逃犯條例」在香港引起的反對聲浪越來越多，甚至已有數十萬港民走向街頭堅決反對的立場，外界都在憂慮香港將來在「一國兩制」下，獨立的司法管轄權將越來越薄弱；不過剛結束花蓮造勢的韓國瑜，9日傍晚率市府內閣參加龍舟賽，賽後聯訪時對於「反送中遊行」的想法僅說「不知道、不曉得」。

2019年2月份，香港保安局在沒有諮詢公眾的情況下，逕自提出修訂逃犯條例，讓港府以個案方式處理中、澳、台三地人犯移交的需求，另一個條例的修改建議則是以特首以「證明書」的方式來進行人犯移交，削去了原本由立法會審理個案的全力，此修改條例一出引起眾多港民反彈，認為北京或港府藉此條文引渡政治犯到中國大陸進行審判。

▲香港反《逃犯條例》修法，數萬港民走上街頭。（圖／讀者提供）



《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》源於2018年2月在台灣發生的一起港人殺人案，香港男子陳同佳在台殺害女友棄屍後逃回香港，由於港台之間並沒有引渡條款，因此港府至今仍未將嫌犯引渡回台受審。香港政府以此作為理由，推動《逃犯條例》與《刑事互助條例》修法，針對未與香港簽訂引渡條款的國家及地區，推出移交罪犯的明文規定。