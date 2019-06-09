前閣揆姿態比總統還高　陳芳明批賴清德：完全暴露對權力的飢渴





▲民進黨政見發表會後，前行政院長賴清德離開華視。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

被視為英系的立法院長蘇嘉全在8日提到，「蘇貞昌擔任閣揆，很快就處理好事情，若過去做不好，只能說，蔡總統用了不對的行政院長。」暗酸總統蔡英文的競爭對手前行政院長賴清德。對此，作家陳芳明表示，蘇嘉全說了最真實、最誠實的評論。

「小英做得不好嗎？」蘇嘉全8日抵達台中參加醫療界挺英後援會成立大會，他提到，總統是管國防、兩岸，行政院長則是管內政，自己無意批評哪一位行政院長，只是總統都是同一人，行政院長蘇貞昌的施政滿意度大於不滿意度，不能夠把所有錯都歸咎在一個人身上，「若她（蔡英文）做錯了，就是用了不對的行政院長，院長沒能力，才把事情搞糟！」

針對此事，陳芳明9日凌晨在臉書上表示，「看完總統初選辯論之後，蘇嘉全說了最真實、最誠實的評論」，因為在辯論當中，可以看出「賴清德咄咄逼人的傲慢姿態」。

陳芳明說，賴清德最後問「一加一大於二，誰是第一個一？」隨後又再問，如果民調贏了，蔡英文會不會支持賴清德本人？但是「在辯論時，賴清德並沒有表示，蔡英文若勝，他願意支持她。身為前行政院長，姿態卻比現任總統還高。蘇嘉全點出了賴清德的傲慢，也點出整個辯論的盲點。賴清德對權力的飢渴症，可以說完全暴露了。」