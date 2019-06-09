毒犯正幫女兒做西米露　暖警破門入幫忙做完再把人帶回

▲吸毒示意圖，與本文當事人無關。（圖／123rf）

記者馬叔安／綜合報導

溫州泰順警方上個月30日在逮捕毒品嫌犯，進入對方家中時，嫌犯正在為自己的女兒製作學校美食節的西米露，為了不讓在場的女兒留下心理陰影，員警自稱是嫌犯的遠房親戚，和對方一起完成了給女兒的餐點，並等女兒出門後，才將嫌犯逮捕。嫌犯也感謝員警，「讓我好好做了一回媽媽。」

溫州日報甌網報導，警方於當天中午抵達嫌犯家中時，在廚房找到了正在忙碌的王姓嫌犯，就在曾捷歡準備將她帶回調查時，忽然聽到房間內傳來了喊聲，「媽媽，下午學校美食節的作品你準備好了嗎？時間快到了，你快點呀，不然我們要趕不上啦！」

說話的是王姓嫌犯9歲的女兒，原來當時六一兒童節將至，女兒學校為了慶祝，在當天組織了美食活動，嫌犯於是請求警方，讓她把給女兒準備參加比賽的春捲和西米露做好，將小孩送到學校後，再跟他們走。

員警答應了嫌犯的要求，並和女兒自稱自己是媽媽的遠房親戚，是來幫她做春捲和西米露的，隨後走到灶台前，將鍋裡的西米露進行翻轉、添水，並等待著嫌犯完成春捲的烹飪製作，1個小時後，共同完成了所有準備工作，又將嫌犯及其女兒送到學校，並將攤位鋪設完畢。回到派出所後，嫌犯坦承自己吸毒，警方判其行政拘留15日。