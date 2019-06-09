實支實付副本理賠將設限　自負額醫療險成焦點

▲實支實付醫療險副本理賠將受到限制。（圖／記者姜國輝攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局正請壽險公會研議，針對實支實付險副本理賠做限制，擬限制一人只能投保2張或限2家保險公司。壽險公司表示，其實現在很多實支實付商品都直接限制只能正本理賠，影響沒有想像中大，反而讓有「自負額」設計的保單成為許多人關注的焦點。

目前市場上前幾大的壽險公司，實支實付醫療險都僅限正本理賠，主要就是考量醫療險本身就是損害填補原則，且開放副本理賠會讓保險公司負擔加重，乾脆全部都設計成正本理賠。

在實支實付醫療險大多是正本理賠，且保險局要對副本理賠設限的情況下，保險公司也設計出「自負額」的機制。也就是當發生保險事故，保戶先自行負擔約定的金額，超過自行負擔金額的部分，就由保險公司理賠，保戶的自負額越高保險費率就較低。

例如：保戶過去已投保正本理賠的實支實付醫療險，日額為1000元，再附加自負額醫療險附約，選擇自負額1000元且限額3000元，每日病房費用保險金的限額就從每日1000元提升到3000元。

綜觀目前市面上，包括新光人壽、南山人壽、中國人壽等壽險公司，都已推出自負額醫療險，大多採附約形式供保戶加買，就算實支實付醫療險是正本理賠，也能用自負額填補額度不足的缺口。