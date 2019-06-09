小矮凳排排坐！6人座小車擠進17位大媽…司機：大家都著急想回家

▲6人座小車裡坐了17位大媽。（圖／翻攝自《浙江在線》）

大陸中心／綜合報導

杭州高速交通警察近日在杭甬高速蕭山收費站攔下一輛小車，打開車門後，頓時驚呆了，直呼「沒見過」。原來，這輛6人座小車裡面竟然擠滿了人，密密麻麻。17位大媽每人一張小矮凳，肩並肩，面對面排排坐好。目前，司機被交警以超載處以罰鍰100塊人民幣（約新台幣453元）。

據《浙江在線》報導，事發當天的執勤警員刁懷勇表示，當天晚上6點半左右，看到一輛小車緩緩駛出收費站，便例行指揮車輛靠邊接受檢查。

不過，一打開車門，連經驗豐富的刁懷勇都驚呆了！他說，「原本只能坐3個人的後排位置居然面對面坐了7個人，且都沒繫安全帶。」就在這時，他聽到車子後車廂也有可疑動靜，就繞到車後讓司機打開後車廂，一看驚呼，「我真的沒想到你車子能裝這麼多人，太可怕了！」。只見後車廂裡還擠了8名中年婦女，每人一張小矮凳挨肩並足排排坐好。

經過調查，涉事小車法定核載6人，而現實載客17人，已屬嚴重超員違法。司機顧男是當地綠化公司的專職司機，載的乘客也是公司的員工。他們白天在紹興市柯橋區做綠化工作。事發當天，公司老闆交代顧男載著這一車人下班返回蕭山市。顧某說，「平時在安全方面也沒有考慮過，只是感覺做了一天工好累，想著能早點回去休息就行。」

最後，刁警官依法對顧男駕車載客超過核定人數20%以上的違法行為，處以罰鍰100元人民幣（約新台幣453元），並記違規點數6點。