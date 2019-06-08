開車出門！神經質女友「有車靠近就鬼叫」危險炸　他勸說反被嗆：嫌我煩

▲原PO每次載女友時，女方都會一直鬼叫。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「開車／騎車時女友一直鬼叫，怎麼溝通？」一名男網友PO文求助，說他自認在駕駛時不是個粗枝大葉的人，從不酒駕、疲勞駕駛，載女友更是專注；「可是我女友太神經質了」，原PO說每次只要有車子靠得近一點，女友「騎車會抓我，開車會大叫」，雖然試圖提醒，但女方卻覺得是在嫌她煩，讓原PO相當不知所措。

這位網友在PTT的Boy-Girl板上表示，他載女友的時候比平常更加專注，認為他受傷就算了，不希望女友也因為他的疏忽受傷，但是女友實在太神經質，「出門開車／騎車時，怎麼可能沒有車多擁擠的時候，每當看到稍微有車子離我們較近，（女友）騎車會抓我、開車會大叫」。

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▲原PO說，女友事會騎車的人，但上路就會很緊張。（示意圖／記者季相儒攝）

原PO說，明明他已經有減速、在注意對方了，反而因為女友讓人出乎預料的反應，讓他要分心注意女方。基於這點，原PO也有試圖跟女友說「妳用提醒的就好，用叫的我反而會更混亂，何況很多時候根本沒事」，沒想到女友卻很不高興、認為是被嫌棄很煩，最後2人也不了了之。

最後原PO忍不住求助「想請教各位版友，我應該怎麼做比較好？」也在留言處透露女友的個性，「她就是上路很緊張那種」、「真的很敏感，她認為叫是一種提醒」、「她騎車蠻多年的了，我是不願意用三寶稱呼她，但這種窮緊張對駕駛有害無益」，他也試過叫女友玩手機或幫忙找路，想幫她找事做，「但時不時她還是會發作」。

看到貼文後，許多人都認為女方很誇張，「她改不過來之前別再載她，為了你們的安全」、「分，不然你遲早會撞到他人」、「她的問題啦！我女生，騎車後座載的人大驚小怪真的超煩」、「出事一次才會怕，長久下去更慘，理性勸導不聽，不是精神衰弱永不載她就是無解」。

▲留言中不少苦主都有樣的困擾。（示意圖／pixabay）

但也有不少網友幫忙想和緩一點的辦法，「你的安全距離跟他家爸媽開車的安全距離不同的緣故吧？可能他爸媽開車比較保守，你是會剩下一點點空間，或是很晚才踩煞車，距離抓得剛剛好的那種」、「跟她說後座有東西要扶著或顧好，讓她不要坐副駕應該可以改」、「跟她解釋你會小心，煞車踩緩一點，然後建議她上車多用手機，分散她注意力」。

留言中也有一大票苦主，「這超危險，我媽也是我騎40就開始超緊張，之前還有直接抓我的手 我的龍頭直接歪一邊，差點撞到旁邊的人」、「我媽也是，害我爸偶而會嚇到緊急煞車或突然切車道，這樣亂叫真的很危險」、「我妹也是，只要騎快一點點40左右，就會一直拍我肩膀，我騎車速度還被同事認證過很慢，有時候慢慢的倒車出來，她也會一直叫就先讓別人過，問題紅燈車一停擋住我也倒不出來」、「我母親有一樣問題，這種神經質無解。想要解決只有拒載或完全配合對方（如：我母親要求超低時速）」。

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