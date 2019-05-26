台東專勤隊特種行業大掃蕩　外籍女子不敢露面躲廁所避查核

▲▼台東縣專勤隊執行特種營業場所聯合掃蕩，針對現場外籍人士進行身份查核。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊執行全國同步擴大聯合查察，25日結合台東憲兵隊，直搗台東市區多處特種營業場所，現場逐一清查店內外來人口身分，並向業者宣導不得非法聘僱外來人口從事色情或其他工作，遏止此類危害社會治安的行為。

專勤隊針對台東市區特種營業場所逐一清查，並對現場外籍女子查核身分登錄，有些外籍女子為躲避查核，甚至躲進廁所不願露面，令專勤隊執法人員相當頭痛。

▲現場一名外籍女子為躲避查驗，躲進廁所被發現後被執勤人員請出。

移民署台東縣專勤隊表示，台東雖地處偏遠，但仍有外籍人士會到台東找尋賺錢機會，日前在台東地區陸續查獲14名越南籍男性失聯移工及逾期停留外僑非法工作，除持續追查非法雇主及非法仲介之外，亦將持續結合治安機關共同掃蕩，以杜絕外籍人士來台非法工作或從事特種行業之歪風，或淪為人口販運之被害人，同時展現政府強化外來人口安全管理決心。

移民署籍聯合擴大掃蕩行動向國人宣導，切勿聘僱、媒介、容留來台停留之外籍人士從事與許可目的不符之活動，以免觸法。

移民署推動的「安家專案」將於6月30日截止，呼籲在台逾期停（居）留外來人口儘速自行到案，可免予收容、減免處罰。專案結束後將提高逾期罰鍰，並延長禁止入台年限。

詳情可撥打免付費專線:0800-024-881或向移民署南區事務大隊台東縣專勤隊諮詢，聯絡電話為089-342095。