邊吃粽子邊看表演　朝陽科大溫馨歡送500名境外生

▲越南學生精彩的傳統舞蹈表演博得滿堂彩。（圖／朝陽科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

又到了6月鳳凰花開與粽葉飄香的時節，朝陽科技大學為了歡送即將畢業離校的境外學生，5日晚間貼心舉辦境外生端午暨500名境外畢業生歡送晚會，並特別準備450顆傳統粽子給境外生品嚐，讓異鄉遊子也能感受台灣濃濃的過節氛圍。

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▲朝陽境外生人數逐年增加，表現十分亮眼。（圖／朝陽科大提供）

歡送晚會以境外生在台灣學習期間的生活點滴影片作為開場，讓畢業生共同回憶那些年一起在朝陽的日子，同時安排國際文化交流社及熱舞社精彩演出，主辦單位國際暨兩岸合作處更精心的準備了豐盛餐宴，讓境外生都感受到學校的用心與祝福。

▲德國交換生LIAM(中)十分珍惜來朝陽學習的機會。（圖／朝陽科大提供）

來自大陸東莞理工學院短期研修生畢業生代表蔡旭東表示，他十分感謝朝陽的師長，在台灣一年的交換學習，在課業及生活上處處都能感受到朝陽對於境外生的照顧及關懷，更令人難忘的是，在台灣體驗到人生許多的第一次，包括馬拉松、初級急救員培訓、綠島潛水及台北101跨年煙火等。

來自德國的交換生麥里恩(LIAM MCNEILLY)及墨西哥交換生卡爾隆(EMETERIO CARLON LOPEZ) ，在交流期間則參與了朝陽科大安排的「來去鄉下住一晚」活動，在南投田間體驗台灣道地的農家生活，對於台灣美食及濃濃人情味，留下深刻印象。

國際長余文德表示，朝陽科大每年約有近千名境外生，畢業生表現十分亮眼。傳播藝術系畢業的馬來西亞胡俊富與林恒正，回到大馬進入當地最大媒體集團Astro TV擔任導演及製作人，躍身收視保證的高級節目製作人；而留在朝陽繼續攻讀資訊管理系博士班大馬學生林子怡，陸續摘下德國紐倫堡國際發明展、韓國首爾發明展、馬來西亞ITEX發明展及台北國際發明展5銀2銅，並獲教育部頒發技職之光「技職傑出獎」，表現相當優秀。