康寧台南校區遭扣20%招生名額　教團：根本不痛不癢！

▲康寧大學台北校區被扣減108學年度5%招生名額。（圖／翻攝自康寧大學網站）

記者崔至雲／台北報導

康寧大學日前傳出招收斯里蘭卡學生非法打工等違法案，教育部經私校諮詢會開會決議，將扣減康寧大學108學年度招生名額作為處罰，其中台南校區被扣減20%，台北校區則是5%。對此，全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，「這種處罰根本不痛不癢！」

康寧大學台南校區傳出透過人力仲介招收斯里蘭卡籍學生，違法安排至家禽處理場工作，甚至還有將推廣學分班學生違法轉為學位生等違規情事。教育部開罰董事長及校長各新台幣50萬元罰鍰，並暫緩康寧擬改回專科的相關作業。

▲尤榮輝提到，康寧大學在這次事件中校譽嚴重受損，市場本來就會自動給予減招，甚至會超過20％，教育部有罰跟沒罰差不多。（圖／翻攝自康寧大學網站）

尤榮輝提到，康寧大學在這次事件中校譽嚴重受損，市場本來就會自動給予減招，甚至會超過20％，教育部有罰跟沒罰差不多，而康寧在這次斯里蘭卡學生事件中，最該負責的是康寧大學「高層」，包括董事會、前任校長，等教師，但也不見有主管因為這件事情被懲處或下台，可見康寧也對於這件事情的不看重。

尤榮輝也說，日前康寧也因為這件事情，校方內部有開了一場內部稽核委員會，但是整份報告下來，也只有1頁，甚至針對境外生的檢討只有3、4行，「非常避重就輕」。另外，尤榮輝也指出，明年1月9日教育部專案輔導小組將到康寧大學台南校區訪視，希望能針對校園民主機制、資訊公開透明、課程的安排、教職師生權益給予輔導與建議。