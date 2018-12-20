康寧停招台南校區20%遭批罰太輕　教部：考量既有師生權益

▲康寧大學遭教育部減招20%招生名額。（圖／翻攝自康寧大學網站）

記者崔至雲／台北報導

康寧大學日前傳出境外生非法打工爭議，教育部經私校諮詢會開會決議，扣減108學年度台南校區20%招生名額，從原本的516名額減至415；台北校區扣減5%招生名額，從903名變為859名，但卻被外界質疑處罰太輕。對此，教育部高教司朱俊彰表示，需考量照顧既有師生權益。

康寧台南校區日前傳出透過人力仲介招收斯里蘭卡籍學生，違法安排到家禽場工作，教育部11月組成專案小組，到學校進行調查，發現有三件違法情事，包括違法招收斯里蘭卡學生、涉及非法打工，以及將推廣教育學分班學生非法轉入學位班等。





▲斯里蘭卡學生來台灣打工去屠宰場。（圖／全國私立學校產業工會提供）

朱俊彰表示，教育部已明確告知康寧大學，不能以改制專科為藉口，影響既有教師和學生的權益，同時教育部也召開私校諮詢會討論，討論時提到，過去校方與南部校區師生的溝通就不是很好，現若一次停招所有名額，恐怕對師生更為不利，現在停招不是最好的選擇。

對此，康寧大學校長李惠玲回應，校方針對教育部的處置坦然接受，未來也會把有競爭力且較強的科系留下，其他科系所則會進行招生名額調整。她也坦言，大學部最幾年招生確實越來越少，連帶專科也受一些影響，但未來做了系科調整後，「會留下非常強的科系，對學校還是相當有信心」。