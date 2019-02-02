捏麵工藝師二代黃勻弦　奪「金馬獎最佳動畫」

▲黃勻弦運用捏麵人手藝結合動畫創作，奪下金馬獎。（圖／朝陽科大提供，下同）



記者陳玉／台中報導

朝陽科大視覺傳達設計系畢業的黃勻弦，是傳統捏麵工藝師二代，憑藉《當一個人》，運用捏麵人手藝結合動畫創作，講述修紗窗老人的一天，拿下金馬獎最佳動畫短片獎等獎項；黃勻弦說，希望未來有更多人關心傳統技藝、獨居長者及台灣動畫，將會持續努力創作。

▲黃勻弦憑藉《當 一個人》拿下金馬獎最佳動畫短片獎。



《當一個人》短片透過老人踩著賴以維生的腳踏車外出修理紗窗，經過繁華的街道、新興的大樓以及黃昏市場和身心依託的天后宮廟口，呈現老人一生的苦樂悲喜；細膩且精緻呈現勇奪第55屆金馬獎最佳動畫短片獎，更是導演黃勻弦展現數位科技完美結合傳統文化的極致創作，受到各界關注。

黃勻弦表示，自己是傳統捏麵工藝師二代，於朝陽科大求學階段接觸數位抖技，運用捏麵人手藝結合動畫創作，講述修紗窗老人的一天。全劇在操偶動畫師的鏡頭底下，呈現市井小民生活、熱鬧市集及人民信仰。

▲黃勻弦是傳統捏麵工藝師二代。

黃勻弦指出，此作品不同於西方翻模或3D列印類型偶動畫，堅持把台灣特有的捏麵工藝帶入製偶過程；短片更榮獲2018臺中國際動畫影展台灣短片競賽首獎、關渡國際動畫影展觀摩影片、南方影展評審團推薦獎、美國聖路易國際影展入圍、日本東京動畫獎入圍，並受邀法國凱薩影展。

看見在地的捏麵人題材，透過逐格拍攝，首度躍上大螢幕動畫，還贏得金馬獎，黃勻弦十分感動。她說，從小和家人在彰化廟口賣捏麵人，有感於這項傳統技藝逐漸失傳，於是在8年前實驗拍片。

▲黃勻弦與創作夥伴們合影。

「我們選了一條很窄的小路，這條路大車都進不來，但路的盡頭風景很美，它只是告訴我們，不要走寬敞舒適卻到不了目的地的路。」黃勻弦說，偶動畫創作真的很辛苦，但一路上，有朝陽視傳系師長、家人及伙伴支持，讓她堅持下來，會秉持初心持續創作下去。