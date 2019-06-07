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端午連假出遊省荷包　旅平險3大投保管道比一比

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▲▼桃園機場採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲連假期間出國別忘投保旅平險。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

又到了端午連假！連假期間有要出國的民眾，別忘了投保旅平險。目前除了請業務員投保外，還可以網路投保、機場投保，甚至是信用卡刷機票送旅平險。不同投保管道會有不同限制，投保前可要特別留意。

根據Money101金融比較平台公布的「國人旅平險投保偏好大調查」，有88.27%的民眾會另外付費買旅平險，有74.67%則認為信用卡已經有提供旅平險，就沒有再行加購。而在那近9成會另外買旅平險的民眾中，有77.8%只有在出國時才會投保旅平險，另21.85%民眾無論出國或是國內旅遊都會投保。

調查數據中也可以看到，網路投保旅平險已經成趨勢，有7成民眾有網路投保經驗。基本上是自由行、背包客或是年輕族群，大多已習慣用網路投保買旅平險，因為不需透過業務員，保費較便宜，但缺點是只能夠買到基本的保障。

且就算是同一間保險公司，透過網路投保、機場投保、業務員投保等不同管道投保的旅平險，適用的理賠門檻恐會不一樣。以班機延誤為例：新光產險雖然喊出2小時延誤就理賠，不過僅適用乙型條款的網路投保客戶，透過業務員投保的民眾則適用甲型條款，班機延誤4小時才理賠。

但若忙到忘記、到機場才想起來，可以直接到機場櫃台投保。桃園機場目前提供4家保險公司的投保櫃台，分別是國泰人壽、新光人壽、台灣人壽、美商安達產險，供出國的國人可以在機場就買到旅平險。

壽險公司指出，機場櫃台投保平均一天約有300人，一年約有10萬人次，連假、暑假等旺季人會更多，到機場櫃台投保的約占整體旅平險件數的25%，甚至比網路投保多。機場櫃台則以商務客、年齡層較長居多，甚至很多是全家一起出國就一起投保。

基本上機場櫃台設立的意義，就是做為「備援」，出國前忘記臨時保或是覺得不夠再加保，只要上飛機前1小時投保就生效。機場櫃台的商品跟網路投保保障內容也有差異，機場投保保障較完整，比方說可以附加醫療專機險，保額也可以買得較高，但相對的保費也比網路投保高。

有些民眾則會透過信用卡刷團費8成或機票全額，就可以享有贈送的旅平險。但銀行贈送的旅平險中，有些保障只限在交通途中，沒有提供旅遊點當地的保障；大部分也沒有提供在國外就醫的費用，也就是所謂的「突發疾病醫療」，銀行送的旅平險多只針對意外事故，若是突然肚子痛或是生病，並沒有辦法理賠。

此外，不同的信用卡公司，會跟不同產險公司合作，不同卡別的服務內容也不同，民眾在刷機票前，也可以上各銀行網站去比較各張信用卡贈送的旅平險服務內容。

▼ 桃園機場旅平險投保櫃台。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼ 桃園機場旅平險投保櫃台。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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關鍵字：端午連假,旅平險,網路投保,機場櫃檯

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