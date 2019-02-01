獨／蔡英文少將隨扈執勤擅離崗位飲酒　侍衛長下重手：回軍等退伍

▲總統府侍衛長張捷治軍嚴謹，對紀律要求甚高，針對曾維聰違紀事件火速下重手。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文維安、總統府侍衛室少將曾維聰日前被爆料體能鑑測未過，但實際上在日前於執勤時間，未報備擅自離營，且赴餐會飲酒；隨後總統府侍衛長張捷在過年前出重手，不僅讓他回軍處分，1日人令送抵，調任國防部委員，準備於年後3月份退伍。另外，曾維聰同為79年班的同學、特勤中心警衛組長上校謝靜華，被視為內部當紅炸子雞，目前上位呼聲高。

日前有爆料指出，國安局特勤中心在招考特勤人員時，竟因為擔心招考不到人，在體能測驗時放水，內容上更加碼，直指總統蔡英文身邊重要維安人員，包括總統府侍衛室少將曾維聰、特勤中心警衛組長上校謝靜華，但據了解，他們的體能測驗成績並未有問題。

據指出，曾維聰在執勤期間，並未向主官報備擅自離營，侍衛長張捷治軍極為嚴謹，對紀律的要求非常高，隨後火速懲處，不過也進行進一步調查，此事甚至直通總統蔡英文，不過據了解，蔡英文態度上尊重國安團隊、主官管的調查與裁決。

根據特勤中心副指揮官周廣齊、侍衛長張捷提出的報告，傾向「嚴懲」，曾維聰隨後被以「回軍」懲處，1日人令也送抵，調任國防部委員，準備打報告於3月份退伍。

據了解，跟曾維聰同為79年班的同學、特勤中心警衛組長上校謝靜華，在內部被視為當紅炸子雞，上位的呼聲也相當高。

對此，總統府表示，曾員因違反內部管理規定及未經報備擅自離營，為嚴肅軍紀軍譽，侍衛室主動依程序檢討並召開評議會後，核予適當處分，並呈報檢討回軍。