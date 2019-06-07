早晨傳轟天巨響　拉斯維加斯「天上掉下飛機艙門」住戶崩潰：開什麼玩笑！

▲拉斯維加斯社區掉落一片門板。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

飛航安全的重要性，除了在飛機升空外，在地面的安全也要注意。當地時間6日美國拉斯維加斯就傳出一處社區民眾，突然聽到龐大的聲響，甚至還有重物砸中東西的聲音，出去一看竟然是天空上的「飛機」機艙門掉落到地面，所幸沒有人員傷亡。

根據《ABC News》報導，當地時間6日一架飛機從拉斯維加斯北部一處社區上方飛過，這時候突然整個社區響起如爆炸般大的聲響，接著一名女子衝出屋外，驚覺竟然是一片「飛機機艙門」的門板，不偏不倚地擊中她的前門，附近鄰居皮茲（Anthony Pitts）驚恐的表示，「平時小孩都會在這裡玩，還好當時沒有人，不然萬一砸中了後果不堪設想。」

▲空軍掉落的門板。

據悉，在該社區附近有處空軍基地，雖然當下不能判定掉下的機倉門是哪種型號的飛機，但是巨大的聲響已經讓住戶相當恐慌，「每一天都有不少飛機從上方飛過，什麼時候會有東西掉下來我們根本不知道。」、「我聽到很大的金屬撞擊聲，等到大家都出去看的時候，簡直不敢相信自己的眼睛，那是飛機門啊！」

直到當天稍晚，附近的內利空軍基地隨即發表聲明，提到「當時因為空軍基地進行常規訓練，一片面板掉下來，目前內利斯和美國聯邦航空局正在一起調查，所幸沒有造成受傷，對周邊社區民眾感到萬分抱歉。」