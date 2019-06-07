　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

早晨傳轟天巨響　拉斯維加斯「天上掉下飛機艙門」住戶崩潰：開什麼玩笑！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲拉斯維加斯社區掉落一片門板。（圖／翻攝自推特）

▲拉斯維加斯社區掉落一片門板。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

飛航安全的重要性，除了在飛機升空外，在地面的安全也要注意。當地時間6日美國拉斯維加斯就傳出一處社區民眾，突然聽到龐大的聲響，甚至還有重物砸中東西的聲音，出去一看竟然是天空上的「飛機」機艙門掉落到地面，所幸沒有人員傷亡。

根據《ABC News》報導，當地時間6日一架飛機從拉斯維加斯北部一處社區上方飛過，這時候突然整個社區響起如爆炸般大的聲響，接著一名女子衝出屋外，驚覺竟然是一片「飛機機艙門」的門板，不偏不倚地擊中她的前門，附近鄰居皮茲（Anthony Pitts）驚恐的表示，「平時小孩都會在這裡玩，還好當時沒有人，不然萬一砸中了後果不堪設想。」

▲拉斯維加斯社區掉落一片門板。（圖／翻攝自推特）

▲空軍掉落的門板。

據悉，在該社區附近有處空軍基地，雖然當下不能判定掉下的機倉門是哪種型號的飛機，但是巨大的聲響已經讓住戶相當恐慌，「每一天都有不少飛機從上方飛過，什麼時候會有東西掉下來我們根本不知道。」、「我聽到很大的金屬撞擊聲，等到大家都出去看的時候，簡直不敢相信自己的眼睛，那是飛機門啊！」

直到當天稍晚，附近的內利空軍基地隨即發表聲明，提到「當時因為空軍基地進行常規訓練，一片面板掉下來，目前內利斯和美國聯邦航空局正在一起調查，所幸沒有造成受傷，對周邊社區民眾感到萬分抱歉。」

ET快訊
言承旭到底做錯什麼？他神解「戀愛最常犯的大忌」：分開後才懂
問晚餐店名！老婆突「想要炒飯」　夫羞爆：回去再說..結局糗翻

關鍵字：拉斯維加斯,機艙門,面板,墜落,空軍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聖母峰清11噸垃圾　雪巴人收屍完當清潔工…畫面比大體更驚悚！

大媽深夜遭推倒硬上　氣味「超熟悉」完事後驚覺是親生兒子！

影／5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母崩潰拿刀「劃開小喉嚨」：我不想要她了

玩咖男遇真愛「陪女友回家」　進門發現女友媽…幾天前才激戰過！

影／酒吧嗨完見「閨密和老公街角濕吻」　她徒手折斷好友脖子！

天兵爸鬆繩索！5歲小姐妹「坐充氣天鵝船」　狂風一路吹到遠洋

13歲小妹半夜鬧肚痛　家人送醫驚覺「已經當媽」…孩子爸竟已70歲！

面試「咖啡杯最關鍵」　少一動作讓你接不到錄取電話機率暴增！

隕石撞出最貴小鎮！城牆內鑲「7.2萬噸鑽石」閃閃發光

早晨傳轟天巨響　拉斯維加斯「天上掉下飛機艙門」住戶崩潰：開什麼玩笑！

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

暖男OUT！劉以豪變渣男玩SM　撲倒郭雪芙床上「上銬」

隕石撞出最貴小鎮！城牆內鑲「7.2萬噸鑽石」閃閃發光

早晨傳轟天巨響　拉斯維加斯「天上掉下飛機艙門」住戶崩潰：開什麼玩笑！

快訊／瑞典公寓爆炸「陽台全毀窗戶炸飛」震天響滿地殘骸　傳多人受傷

大媽深夜遭推倒硬上　氣味「超熟悉」完事後驚覺是親生兒子！

網美「全裸」環遊世界　透露XX風景超美「任何地方都好拍」！

英首相梅伊哽咽下台…BBC細數「二代鐵娘子」難忘時刻：機械舞和魔性笑

穿Y字高衩泳衣亂入歐冠決賽　女模沃蘭斯基被罰52萬

玩咖男遇真愛「陪女友回家」　進門發現女友媽…幾天前才激戰過！

國外瞎玩「人肉真空包」挑戰爆紅！網怒批：無聊當有趣

美國持續施壓！墨西哥增派6000兵攔截移民　凍結人口販子帳戶

NBA冠軍戰／大學隊友爆雷納德超無聊垃圾話　對籃板異常執著

花30元就可乘坐「大王蓮」體驗漂浮　但…體重必須50公斤以下

《炮仔聲》雙渣男互餵食！　48歲江宏恩曝「魔鬼飲食法」吃不胖

電梯故障「19樓瞬間墜1樓」　9歲女童驚恐自救：所有樓層全按了

批韓、柯「忙著競選另一職務」　張景森：先把市長職位還給市民

獨行俠老闆再出狂語　庫班：湖人越亂我越開心

台3線「丟人哥」再現　榔頭鐮刀一應俱全…網：可開五金行！

郭台銘到西門町發「果凍財神包」香包　民眾排隊領取高喊「郭董當選！」

7歲男童抬餐桶進廚房　一屁股跌進熱水盆慘叫跳起「蛋蛋燙腫」

林真亦「犧牲收入」簽新東家　當李毓芬師妹：很值得！

國際熱門新聞

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

驚悚！少女遭捲入「後車輪」間隙..

AirPods怎戴？這張圖吸千..

室友帶女友回家壞壞！他絕地反攻..

機率21萬分之1　老爸隨手破解..

2款iPhone淘汰！iOS ..

男幫印支虎洗澡...雙臂全被咬..

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂..

聖母峰清11噸垃圾　雪巴人收屍..

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

狒狒搶走小鴨「狂啃頭」　血滴整..

港媒：美國防部把台灣列國家

邪教領袖娶87個老婆　兒揭罪行..

更多熱門

相關新聞

電梯19樓下滑1樓　女童這動作保命

深圳一名9歲女童近日搭電梯時遇到下墜事故，原本要向上的電梯突然從19樓往下移動，女童發現異狀後，趕緊將所有樓層按鈕都按一遍，不過顯示燈按完馬上就熄滅；幸好電梯最終抵達1樓，女童趕緊跑出毫髮無傷。

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國旗

漢光演習最大規模操演　陸海空精準殲敵

戰機國道起降看空軍戰力

色醫官下藥欲性侵女兵　判刑定讞

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

學測48級分　他推甄交大+政大全上

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

抓姦老公脫光正在嗨！嫩妻教訓小三一看尷尬了

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

和尪「辦完事」！婆婆提醒一句媳毛翻

問店名她突想要炒飯！尪羞爆結局糗翻

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面