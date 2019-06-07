政見會問題被「提早公開」　民進黨：尊重賴中強

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020民進黨總統初選電視政見發表會將在8日舉行，提問人之一的台灣公民陣線發起人賴中強在臉書提前公布提問內容，引起外界議論是否有「洩題」的疑慮。對此，民進黨7日回應，「經溝通了解後，我們能明白賴律師的用意，是希望雙方對公民團體關心提問的問題能妥慎準備、周延回答，我們尊重他。」

賴中強6日在臉書提早公布民進黨總統初選政見發表會的提問內容，包括「如何解決長年低薪問題？」、「中華民國體制下如何確保台灣自主？」遭質疑有「洩題」疑慮，賴中強隨後也再發一則貼文提到，關於公開提問，「希望兩位參選人在充分理解公民團體倡議內容後，深思熟慮，進而與幕僚團隊討論後，慎重地回應我們的提問」。

面對洩題質疑，賴中強反擊批評是嚴重的汙衊，他痛斥這算哪門子的「洩題」、「希望兩位參選人在充分理解公民團體倡議內容後，深思熟慮，進而與幕僚團隊討論後，慎重地回應我們的提問」，他也認為，「這不正是總統參選人的考題嗎？」

對此，民進黨回應指出，三位提問人都是經雙方同意邀請來提問的，基本上尊重他們提問的方式與問題內容，只要符合對雙方資訊公平的原則下，不作干預及影響。

針對賴中強作法，民進黨表示，「確實，賴律師採事前公開題目的方式不在我們原來設想範圍，但也未在事前約定你禁制範圍。經溝通了解後，我們能明白賴律師的用意，是希望雙方對公民團體關心提問的問題能妥慎準備、周延回答。在這部分，我們尊重他。