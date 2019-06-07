費鴻泰質疑「蔡英文公器私用」宣傳初選　蔡陣營：沒這問題！





▲財政部虛擬合成一本「小英總統的國家理財術」書籍。（圖／翻攝自財政部臉書粉專）

政治中心／綜合報導

國民黨立委費鴻泰質疑，報稅季已經過了，財政部卻在臉書上PO出總統蔡英文的照片，有公器私用的嫌疑，用部會臉書打網戰。對此，蔡英文陣營回應，沒有這樣的問題；而前行政院長賴清德陣營則說，這是支持者一直質疑的事情。

財政部5日上午在臉書上虛擬合成一本「小英總統的國家理財術」，作者名稱寫著蔡英文，譯者為財政部，還聲稱這是一本「人人都應該有的生活理財書」，特色為「小英總統力拼有感經濟，開源節流，全靠『執政四大招』！不只是幫國家省錢、還債、賺錢，還讓全民負擔少更幸福，一本人人都值得擁有的理財書，持家（國家）絕招大公開！」

▲立委費鴻泰。（圖／記者黃克翔攝）

針對財政部的PO文，費鴻泰7日表示，報稅季都過了，財政部才想到教大家節稅，貼上蔡英文競選照，假宣傳減稅之名推銷蔡個人？經濟部貼上蔡英文競選照，吹牛一個與總統無關的加工區投資案？衛福部轉載蔡英文競選內容宣傳長照！蔡英文用總統府公資源經營的臉書宣傳初選民調！？

費鴻泰說，就這麼巧，一個奇爛無比的政府，這麼幾年始終講不清楚執政的政績，卻剛剛好就在民進黨初選民調、而蔡英文拉不開差距的這幾天，重要的財經部會突然有了重大績效？！強力貼臉書吹牛財經政策，猛力的貼出咱蔡大頭的肖像，難道假宣導之名、行助選之實？說不是用行政資源幫蔡英文拼民調，鬼才相信！「說的再白一點，內容不重要，貼上蔡大頭的臉，宣傳才更重要？！」

▲蔡英文。（圖／記者唐詠絮攝）

「有沒有違反公務人員行政中立法的問題？」費鴻泰質疑，究竟是這些民進黨政府馬屁首長，挑時間宣示效忠保官位？還是蔡英文公器私用？人民給機會當上總統不好好幹，選情告急乾脆再砸人民的錢，用滿滿的公務行程包裝競選？用部會臉書打網戰？

針對費鴻泰懷疑公器私用，蔡英文初選階段發言人阮昭雄表示，沒有這樣的問題，政府各部會說明政策，讓台灣人民了解，是十分正常的事情。而賴清德發言人李退之則說，蔡英文陣營是否有運用行政資源，一直是支持者們注意且質疑的事情。

▼蔡英文競選發言人阮昭雄。（圖／記者陶本和攝）