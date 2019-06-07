王金平退初選　蘇治芬指「兩點」耐人尋味…勸王支持蔡總統

▲民進黨立委蘇治芬。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平6日宣布不參與黨內初選，知情人士分析，韓國瑜當選高雄市長後決定參選總統，始終沒給王金平一個交代，加上友好的地方派系都被韓收割等，讓王看盡世態炎涼。民進黨立委蘇治芬認為，雲林張派的一夕轉向，有幾點相當耐人尋味，並說「正道才是王道，勸王金平院長轉為支持蔡總統。」

「雲林張家班」向來是藍營內的「兵家必爭之地」，包括最早表態參選的前新北市長朱立倫、鴻海集團董事長郭台銘，無不積極爭取張家班的支持，王金平與前雲林縣長張榮味也有多年好交情。不過，雲林縣長張麗善5月底說出「雲林女婿韓國瑜眾望所歸，在雲林的鄉親也是大力支持，雲林女兒支持雲林女婿是天經地義」，被解讀是公開挺韓，也使雲林張家的動向備受關注。

王金平宣布不參加黨內初選，媒體報導有知情人士分析，韓國瑜當選高雄市長後決定參選總統，始終未給王金平一個交代，「連個有誠意的拜會都沒有」，讓王看盡世態炎涼，不會鄉愿支持韓，加上過去友好的地方派系幾乎都被韓收割，王發聲明也是給地方派系看。

對此，蘇治芬7日在臉書發文表示，媒體直指韓國瑜未給王金平一個交代，甚至地方派系如雲林張家也投靠韓國瑜…，這凸顯幾個耐人尋味的問題，第一，為什麼王金平長期支持的「雲林張」一夕之間就變？過去王對地方幫派的拉攏功夫，百般武藝都有，而最為人樂道的就是「喬官司」。

第二個問題，蘇治芬表示，「雲林張」怎麼會倒靠「韓」？「韓能給張什麼？韓有什麼能量給張什麼？政治幫派沒有什麼理想只有利益，利益在哪就偎依哪裡？」有一個可能，「莫非韓背後的大老闆是『張』要的……」

蘇治芬最後說，「正道才是王道，也勸王金平院長轉為支持蔡總統，為自己或後代子孫留下美好的回憶。」

