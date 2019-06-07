舊金山道地「酸種麵包」台中吃得到！　燻雞羅勒帕尼尼濃濃起司超香

圖、文／WOW愛美食

大家有吃過「酸種麵包」嗎？小編曾經去美國玩的時候，有買過當地的酸種麵包Sourdough，跟台式麵包不一樣，有獨特迷人的風味，層次豐富略帶點微酸，但回台灣之後就很少在麵包店看到，最近終於在台中發現一家咖啡麵包坊，主打酸種麵包，重現道地的舊金山好味道！還有無小麥吐司、生酮飲食也能吃的低碳餐包、蛋糕，翻轉一般人對於麵包的傳統印象，適合各個族群前來品嚐！

位在台中BOSKE Bakery Cafe是一家美式的咖啡麵包坊，師傅每天用自己養的菌種來發酵麵包，和一般使用的商業酵母快速發酵不同，需要經過30小時才能發酵完成，但也因為這樣，能把麵糰裡對人體比較不好的物質更有效分解，例如麥麩或是植物酸，吃起來味道上不僅有著獨特的風味，也非常天然健康、容易消化、降低血糖反應。

請繼續往下閱讀...

【酸種麵包】

酸種麵包的外殼是特別烤得比較硬，可以有效保護麵包，不容易被細菌入侵，天然發酵釋出的乳酸也具有抗菌能力，不加防腐劑也可以放很久。把麵包切開來後，會看到裡面有許多洞洞，是因為在發酵過程中產生的氣體所留下的空隙，是一種「生命力的展現」！除了講究菌種之外，老闆為了讓大家每天要吃的麵包可以更健康，使用全世界農藥殘留檢驗最嚴格的法國進口T65冠軍比賽專用麵粉。

酸種麵包有分鄉村（原味）、種子和裸麥口味，種子加入葵花子、亞麻子，吃起來有豐富的香氣；裸麥則是歐美流行的口味，這裡的客人有許多都來自國外，在這裡吃到熟悉的家鄉味，更讓他們備感溫馨。

除了單純的麵包外，這裡的招牌「燻雞羅勒帕尼尼」套餐更是超人氣，大片酸種麵包夾牛番茄、燻雞肉和滿滿的起司，搭配油醋生菜沙拉，健康又好吃，特別是用酸種麵包來製作的帕尼尼讓味道更豐富，是很難在別的地方吃到的美味！

【無小麥吐司】

對小麥過敏的人來這裡也可以買到「無小麥／無麩吐司」，使用蓬萊米粉製作，但其實不只小麥，為了讓更多人可以安心地食用，店家特地不使用雞蛋和牛奶，減少乳糖或是雞蛋蛋白等過敏因素，並添加蜂蜜作為甜味來源，飄散濃濃的香氣，很適合當早餐或是點心！

【美式肉桂捲】

美式肉桂捲，使用的肉桂粉和台灣的不同，比較偏像是淡淡的香氣，不會過於濃烈，而糖霜是外國人特別喜歡加的配料，不喜歡太甜也可以選擇不加糖霜。肉桂捲是BOSKE少見的加糖產品，但是口味道地又好吃，偶爾放縱享受一下也很不錯！

【低碳餐包、蛋糕】

大家聽過生酮飲食嗎？簡單來說就是把飲食中的碳水化合物比例降低，例如常見的澱粉和糖類，改以油脂來做為熱量、能量來源，以達到控制血糖、減重等效果，如果你本身或是身邊的朋友有在吃，就知道蛋糕、麵包是他們絕對不能碰的東西，為了讓他們也有享受美食的機會，BOSKE Bakery Cafe使用堅果粉與雞蛋為基礎原料，做出低碳、無糖、無小麥的餐包、麵包和蛋糕，真的是太有心了！而且一般人吃也可以降低血糖及胰島素反應，相當值得推薦。

【防彈咖啡】

防彈咖啡也是生酮飲食中的一個好飲品，店家特別選用高度精煉的MCT油及草飼牛奶油當作油脂的來源，打入咖啡當中，一杯就可以提供一餐的熱量，雖然看起來是杯「加了油的咖啡」，但是喝起來並不會很奇怪，還增添了一股特別的香氣，而且店家還提供添加膠原蛋白的服務，有在健身的朋友也可以選擇乳清蛋白，增加蛋白質的攝取，不一定要自己買一大罐來吃，都幫你準備好了！

如果想喝一般的飲料，也有一般的美式咖啡、拿鐵或是紅茶、綠茶等等可以選擇，而且BOSKE Bakery Cafe為了健康訴求，基本上都是無糖，如果想要甜味，可以選擇蜂蜜或是楓糖，比起一般的糖會更健康。

【BOSKE Bakery Cafe的由來】

BOSKE Bakery Cafe的老闆曾在舊金山灣區牧會多年，也在桃園、中壢一帶的身心障礙服務機構工作過，因為他們常常從事麵包、餅乾的製作，但老闆希望做出特色，扭轉外界對於身障者弱勢的刻板印象，後來這個理念輾轉傳達給舊金山知名酸種麵包店的老闆，也獲得認可，因此到當地學習，便誕生了這家特別的麵包店。

店名BOSKE其實和聖經有關，是希臘文的全人「餵養」，旨在靈命、情感、心智與身體的提升，老闆也秉持這樣的概念，希望透過健康的餐飲，滋養顧客的體能與心靈，讓每個人能在社會上發揮所長，讓生活更美好，未來也會雇用身心障礙的員工，幫助更多人。

【BOSKE Bakery Cafe 咖啡麵包坊】

地址：台中市北屯區松竹路二段661號

電話：04-2241-3530

營業時間：週二至週五 07:00－20:00

週六至週日 08:00－20:00

每週一公休