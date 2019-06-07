　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌　隨時補充玻尿酸

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌，隨時補充玻尿酸。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者楊詩益）

用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌，隨時補充玻尿酸（圖／鮮乳坊提供）

▲一杯優格簡單又方便，成為愛美女性或上班族首選。（圖／鮮乳坊提供）

記者吳思瑤／台北報導

近年來養生意識抬頭，又加上安全飲食備受重視，越來越多人對於飲食的選擇更嚴謹，天然又具健康機能訴求的早餐搭配成為熱門選項，一杯玻尿酸優格搭配新鮮水果或麥片，看起來簡單，卻是充滿營養的一餐。

▲鮮乳坊影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲優格搭配新鮮水果、麥片等，早餐、午茶這樣吃輕鬆無負擔。（圖／記者楊詩益攝）

2015年5月正式成立的鮮乳坊品牌，以「自己的牛奶自己救」為主軸，4年來完成無數的產業創舉及里程碑。看準現代人因心理壓力、不良生活習慣、到外在污染累積不少文明病，鮮乳坊執行長林曉灣表示：「現在大部分的上班族一直盯著電腦、看手機，加上久待冷氣房、長期蹬著高跟鞋走動，那這支主打玻尿酸成分的優格飲，就很適合天天吃。」

用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌，隨時補充玻尿酸（圖／鮮乳坊提供）

▲台灣之光強強聯手推「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」，獨家使用「TCI633」專利菌種，是台灣市面上唯一能自然生成玻尿酸的優格飲。（圖／鮮乳坊提供）

一般人知道的玻尿酸可能都屬於外用居多，鮮乳坊打進益生菌市場，與大江生醫合作，透過獨家使用「TCI633」專利菌種，也是台灣市面上唯一能自然生成玻尿酸的優格飲，不僅天然玻尿酸含量遠高於市售玻尿酸飲，腸道模擬實驗時更呈現益生菌停留腸道達48小時仍然自然生成玻尿酸的「行動玻尿酸製造機」特性。而鮮乳坊打破市面多以加工奶粉為基底的製造法，堅持用純鮮乳發酵製成，在兩個台灣之光聯手下，成為市場一大創舉。

用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌，隨時補充玻尿酸（圖／鮮乳坊提供）

▲打破市面多以加工奶粉為基底的製造法，堅持用純鮮乳發酵製成，幫助益生菌表現更好。（圖／鮮乳坊提供）

鮮乳坊自2016年起穩定開發合作牧場並保留牧場品牌，讓產地與酪農戶被消費者看見，在專業的獸醫師團隊把關下，旗下全系列鮮奶均為「特Ａ級」最高品質，將農產品升級為高檔食材，鮮乳坊創辦人龔建嘉獸醫師也說，「鮮乳坊在產品設計上，不管是原料使用、發酵，純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲，之所以會採用全鮮奶生成，其實就是因為讓農民的牛奶品質，可以在上面是相輔相成，而不是透過大量加工，蓋掉了農產品好的部分。」包含米其林餐廳Mume、想想廚房、國際甜點品牌LADY M、ZAKUZAKU等都是指定合作的廠商。

用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌，隨時補充玻尿酸（圖／鮮乳坊提供）

▲持續四年的產業創舉，鮮乳坊用一瓶鮮乳改變一個產業，第五年將重心放在「天然食物機能化」。（圖／鮮乳坊提供）

今年邁入第五年，宣布以「天然食物機能化」為下一波成長動能目標，為了因應越來越多消費者在飲食上追求以純天然食物為主的健康訴求，跨出第一步與大江生醫聯手推出優酪乳新品「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」讓鮮乳具有更高的營養價值，提供大眾需要的純天然食物。

►更多詳情請上：https://ha.havemary.com/?utm_source=ettoday&utm_medium=advertorial&utm_campaign=article0527

ET快訊
大尺度畫面曝光！軟嫩小隻女「出租」安慰寂寞男月入43萬
詹惟中3年前預言林志玲結婚成真！鐵口「3年內懷孕」：性事超合

關鍵字：純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲,天然食物機能化,純鮮乳,大江生醫,優格

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

炸物也變減肥餐！外食族照樣「狂鏟15kg」...一日菜單曝

超商優格這樣挑！營養師3招「避成份陷阱」...原味≠無糖別誤會

【廣編】台灣之光齊聯手　推「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」

「久坐 v.s.運動」可互相抵消？答案好殘忍...靠6招自保

久坐、愛翹腳你全都中　恐患梨狀肌症候群

加完班就想吃高熱量食物　工作導致「壓力胖」少吃也沒用　4徵兆要注意

用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌　隨時補充玻尿酸

夏天最美的五色眼影盤　Dior Wild Earth系列迷人的手工壓紋

VG Café誤傳歇業！聯手Johnnie Walker推「威士忌料理」打造88天限定餐酒館

東森自然美加盟店新開幕　到店消費滿額好禮大放送

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

曾治豪父喪首日獻唱《如果還有明天》　忍痛跑行程：我想你了爸

女神當市長？談備位人選 柯P：高嘉瑜是可考慮的人

用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌　隨時補充玻尿酸

夏天最美的五色眼影盤　Dior Wild Earth系列迷人的手工壓紋

VG Café誤傳歇業！聯手Johnnie Walker推「威士忌料理」打造88天限定餐酒館

東森自然美加盟店新開幕　到店消費滿額好禮大放送

「端午連假」伯朗咖啡買一送一　cama海鹽焦糖拿鐵75折

影／東森自然美加盟店花百萬裝潢新開張　王令麟先「讚」再說

限時3天「第二杯50元」！COLD STONE推「愛文芒果x法國檸檬」3款新品

調酒界奧斯卡！各路好手展酒藝　踏上World Class夢幻殿堂

端午連假3天歡慶加碼！到全聯用PX Pay消費滿百　點數回饋100倍

夏天就是要喝！5000毫升桶裝霸氣豪飲　家樂福「啤酒博覽會」來了

177匹、22.9公斤米　歐洲馬自達公布Skyactiv-X引擎動力數據

「忘記吃藥」該立即補吃嗎？6藥品「正確補救」時間點曝

長大後到淡水老街！他嘆「整條大路空蕩蕩」值得逛嗎　在地人16字曝現狀

UBA新人后MVP陳孟欣入選！　拿坡里世大運女籃12人名單公佈

【走向內閣制】彭錦鵬／「憲改套餐」的國際標

AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

必吃打拋豬河粉蛋餅！台中創意早餐店　還有金黃酥脆的煎餃

CP值好宅！3+1房含車位千萬有找　「合雄Ｍ」爆搶購熱潮

生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫

美推動「廢中國在WTO地位」：擁5艘航母算什麼發展中國家！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

另類台灣之光是你從小看到大的它

展場限定必喝！星巴克旅程特展來..

限5萬組！超商特大冰美式買1送..

揮別白髮用敷的！逆齡免染不傷髮

Gap夏季大減價6/6開跑19..

台灣味道被遺忘　美食部落客集氣

7大電商買節能家電加碼回饋

UNIQLO感謝祭能抽「999..

可愛炸裂！熊大兔兔蛋糕捨不得吃

爆米花變牛奶！濃厚焦糖味超魔性

Selina接到神秘來電求救嚇..

Dior絕美五色眼影盤

COLD STONE限3天「第..

更多熱門

相關新聞

柴柴狂舔優格　肥肉炸出撞臉柯基

吃貨界的第一把交椅！日本一隻豆柴Tsumuji平常最喜歡躺在地板上「大字躺耍廢」，同時還是個標準吃貨，這天飼主拿了一罐無糖優格犒賞牠，這孩子吃到整個頭埋進杯子，發出阿姆阿姆的療癒聲音，「低頭關燈」把優格舔到一滴不剩，傻呼呼的彷彿在說，「奇怪，天怎麼黑了？」，嘴邊肉炸出的模樣融化將近6萬人。

優格這樣挑！專家3招避成份陷阱

台灣之光聯手　推出喝的玻尿酸優格

早餐吃鳳梨　搭配食物吃不傷胃

入口即化優格餅

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

921強挖7屍！男救災被報復…瀕死

「暗黑版」林志玲發現本尊結婚　激動發文…粉絲求婚了！

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

臉書給餐廳負評　她慘被公開吃相

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面