▲用喝的優格！純鮮乳+母乳益生菌，隨時補充玻尿酸。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲一杯優格簡單又方便，成為愛美女性或上班族首選。（圖／鮮乳坊提供）

記者吳思瑤／台北報導

近年來養生意識抬頭，又加上安全飲食備受重視，越來越多人對於飲食的選擇更嚴謹，天然又具健康機能訴求的早餐搭配成為熱門選項，一杯玻尿酸優格搭配新鮮水果或麥片，看起來簡單，卻是充滿營養的一餐。

▲優格搭配新鮮水果、麥片等，早餐、午茶這樣吃輕鬆無負擔。（圖／記者楊詩益攝）

2015年5月正式成立的鮮乳坊品牌，以「自己的牛奶自己救」為主軸，4年來完成無數的產業創舉及里程碑。看準現代人因心理壓力、不良生活習慣、到外在污染累積不少文明病，鮮乳坊執行長林曉灣表示：「現在大部分的上班族一直盯著電腦、看手機，加上久待冷氣房、長期蹬著高跟鞋走動，那這支主打玻尿酸成分的優格飲，就很適合天天吃。」

▲台灣之光強強聯手推「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」，獨家使用「TCI633」專利菌種，是台灣市面上唯一能自然生成玻尿酸的優格飲。（圖／鮮乳坊提供）

一般人知道的玻尿酸可能都屬於外用居多，鮮乳坊打進益生菌市場，與大江生醫合作，透過獨家使用「TCI633」專利菌種，也是台灣市面上唯一能自然生成玻尿酸的優格飲，不僅天然玻尿酸含量遠高於市售玻尿酸飲，腸道模擬實驗時更呈現益生菌停留腸道達48小時仍然自然生成玻尿酸的「行動玻尿酸製造機」特性。而鮮乳坊打破市面多以加工奶粉為基底的製造法，堅持用純鮮乳發酵製成，在兩個台灣之光聯手下，成為市場一大創舉。

▲打破市面多以加工奶粉為基底的製造法，堅持用純鮮乳發酵製成，幫助益生菌表現更好。（圖／鮮乳坊提供）

鮮乳坊自2016年起穩定開發合作牧場並保留牧場品牌，讓產地與酪農戶被消費者看見，在專業的獸醫師團隊把關下，旗下全系列鮮奶均為「特Ａ級」最高品質，將農產品升級為高檔食材，鮮乳坊創辦人龔建嘉獸醫師也說，「鮮乳坊在產品設計上，不管是原料使用、發酵，純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲，之所以會採用全鮮奶生成，其實就是因為讓農民的牛奶品質，可以在上面是相輔相成，而不是透過大量加工，蓋掉了農產品好的部分。」包含米其林餐廳Mume、想想廚房、國際甜點品牌LADY M、ZAKUZAKU等都是指定合作的廠商。

▲持續四年的產業創舉，鮮乳坊用一瓶鮮乳改變一個產業，第五年將重心放在「天然食物機能化」。（圖／鮮乳坊提供）

今年邁入第五年，宣布以「天然食物機能化」為下一波成長動能目標，為了因應越來越多消費者在飲食上追求以純天然食物為主的健康訴求，跨出第一步與大江生醫聯手推出優酪乳新品「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」讓鮮乳具有更高的營養價值，提供大眾需要的純天然食物。

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