公益歡慶警察節 　佳里警民挽袖捐血助人

▲台南市警佳里分局，辦理捐血活動慶祝警察節，分局長陳建民（左二）等人挽袖捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局，辦理捐血活動方式來迎接2019年警察節，結合台南捐血中心、大台南市警察之友會佳里辦事處等單位，於6月6日舉辦捐血活動。

大台南警察之友會理事黃正華、佳里辦事處主任周文雄、章成麥芽餅、佛都愛玉、台南市波麗士天使隊志工團陳素蘭、彼緹娃蛋糕觀光工廠、佳里廣東粥、天下客肉圓、7-11超商佳立門市等企業團體，熱心公益提供多項精美禮品，贈送給參與捐血善行人員；捐血贈品有沐浴乳、洗髮精、太陽眼鏡、手工香皂、肉圓、愛玉、咖啡、賓寶蛋糕、麥芽餅等，贈品豐富。

佳里分局長陳建民、警友會主任周文雄一早即到場關心，感謝現場協助捐血活動任務人員及志工中隊伙伴們的辛勞，陳建民分局長並熱情響應，率先捐血500CC，獲得在場人員的讚賞。佳里分局員警、警友、協勤民力及民眾均紛紛挽袖響應，踴躍參與捐輸熱血，場面相當熱烈，6日捐血活動共募集血液249袋，合計62250CC，為正鬧血荒的台南血庫補充「新血」。

陳建民分局長表示，警察勤務全年無休，有些員警在值深夜勤後，仍熱心響應捐血活動，用心更顯彌足珍貴；警察人員除了擔任除暴安良的角色外，對於公益活動更是熱心推展，尤其在警察節前夕舉辦捐血活動，救助血荒，更別具意義，感謝同仁在工作崗位上的辛勞付出，讓人民得以安居樂業，更感謝參與捐血的人們，將熱血化為大愛，得以挽救無數寶貴的生命。