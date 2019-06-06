萌娃「攻佔」世界名畫！　cos蒙娜麗莎「神秘微笑」99％神還原

▲上海萌娃cos世界名畫爆紅網路。（翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

微笑著的蒙娜麗莎、一本正經的割耳梵谷…上海近日有一群萌娃「走進」畫中，用別樣的方式重新展示名畫。網友們驚呼，「萌化了」、「太有才了」、「控制不住要舔屏」。

上海市普陀區康泰幼稚園萌娃的名畫cosplay照近日爆紅網路。維梅爾《戴珍珠耳環的少女》、達文西《蒙娜麗莎》等等名畫都被小朋友們神還原。

據《澎湃新聞》報導，康泰幼稚園園長劉鶯表示，網上熱傳的「名畫cosplay」是幼稚園一個活動，從3月開始，活動為期6周，參與者是康泰幼稚園大班3個班級的所有孩子。

劉鶯說，「最初我們僅僅是提供了幾幅單人的畫像，但孩子們的熱情已經遠遠超出了我們的預想，後續老師又提供了幾幅多人的作品，孩子們在其中也會自己商量角色，相互指導模仿動作。」

班級老師阮曉磊表示，孩子們在參與過程中對廢舊材料的利用、對人物表情神態的觀察模仿以及夥伴的合作協商真是出乎意料，「孩子們熱情高漲，裝扮的物料也都是自己去收集、製作的，她們會分工合作，比如珺珺做模特，樂樂幫助裝扮，誠誠負責拍照等等。」

網友直呼小朋友都萌化了，表示，「太有才了」、「控制不住要舔屏」。

▲萌娃cos世界名畫爆紅網路。（翻攝自《澎湃新聞》）