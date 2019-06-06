王浩宇點名韓粉一起驗愛滋！「沒有驗出你就捐百萬」　酸：反正發大財了

▲王浩宇再度點名韓粉一起驗愛滋。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

記者葉國吏／綜合報導

桃園市議員王浩宇再度開告！王浩宇繼5日深夜透露一位韓粉向他求饒後，今(6)日再度貼出2張對話截圖，並點名其中一位「跟他一起去驗愛滋」，如果沒有這位網友就要捐100萬給育幼院。

王浩宇5日透露的這位挨告的韓粉在求饒訊息中聲稱，「關於您（王浩宇）求償的部分，我剛出社會，存款只有3萬多元，真的無法負擔，不知道可否再談談，再次鄭重地跟您道歉，臉書上的發言是我不對，真的抱歉。」

▲王浩宇再度點名韓粉一起驗愛滋，如果沒有的話要求韓粉要捐100萬。

6日王浩宇再度貼出一張蔡姓網友的留言，網友中指稱王浩宇有愛滋「我有在他粉絲團公開說過，他說要告又不敢真的告」。王浩宇對這位蔡姓網友說「我大發慈悲不告你~~我們一起找一天去醫院驗愛滋，如果我有愛滋可以讓大家知道沒關係，如果沒有驗出愛滋，你捐100萬給育幼院，好嗎?」

▲王浩宇說，用本名罵人下場蠻慘的。

接著王浩宇又PO文提到之前「罵他娘泡議員求饒」的網友，王浩宇說「用本名罵人，下場蠻慘的。」至於會不會和解？「我會再思考幾天」他最後也謝謝名嘴王瑞德的鼓勵「沒有你的建議當初我不會提告，祝福您今天啟程的韓粉賠償之旅順利。」