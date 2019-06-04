嗆「殺你全家」！王浩宇收恐嚇信　眼尖網友發現跟黃捷那封同字跡

▲桃園市議員王浩宇在臉書po出收到的恐嚇信，並留言狠酸「這證明了，韓粉真的比較沒理性。」（翻攝自王浩宇臉書）

圖文／鏡週刊

有意角逐2020總統的高雄市長韓國瑜，上週六在凱道舉行造勢大會，現場湧進大批韓粉到場支持，現場擠得水洩不通。不過近日卻有疑似韓粉到處寄送恐嚇信，稍早桃園市議員王浩宇在臉書po出此信，留言狠酸「這證明了，韓粉真的比較沒理性。」

桃園市議員王浩宇經常對高雄市長韓國瑜做出點評，甚至多次藉機在臉書狠酸對方，例如：高雄發大財是「畫虎爛！」「像封建時代的皇帝」等，種種言論多次引發網友熱議。

沒想到今（4）日王浩宇臉書po出收到恐嚇信，內容以簡短紅字嗆聲，「我Ｏ你Ｏ滴，你太囂張了吧！高雄關你屁事？殺你全家！外出小心噢。」更揚言要讓王浩宇過不了「64」。王浩宇不以為意表示，「剛剛，收到傳說中的韓粉恐嚇信，這證明了，韓粉真的比較沒理性，我相信，越來越多人會醒來的！#選總統難道不能被監督 #侮辱台灣民主越來越誇張」。

有眼尖的網友發現，質詢韓國瑜到「翻白眼」一砲而紅的高雄市議員黃捷，在上月底也收到類似的恐嚇信，字跡與撰寫模式相當雷同。不少網友留言建議王浩宇，「支持告下去」「我挺你，我驕傲別畏懼加油…」



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