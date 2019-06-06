簽書真心手不抖！　陳水扁《堅持》加場　1分鐘簽4本

▲陳水扁6日出席高雄加場簽書會，陳致中表示有助病情改善 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前總統陳水扁繼凱達格蘭基金會在台北舉辦簽書會以後，6日又在高雄加場，地點就在市議員鄭孟洳的服務處，簽書過程大約一個小時左右，而《ETtoday新聞雲》記者也觀察到陳水扁的手，似乎抖得「並不明顯」，兒子陳致中說繼上次簽書會後，已經有了明顯改善。

陳水扁上午10點半左右準時抵達鄭孟洳的服務處，一下車就受到支持群眾的熱烈歡迎，見到媒體記者鏡頭，陳水扁也沒有開口，只有點頭微笑示意，隨後就坐到簽書區，一本一本的簽書，不少群眾在等待簽書的過程，都跟陳水扁說聲加油！在簽書會的過程當中，阿扁還轉頭跟旁邊的前市議員鄭新助表達開心，因為自己的書已經來到三刷，很快就要進入到第四刷。據工作人員表示，一刷大約是2000本，有這樣的成績，陳水扁應該滿開心。

▲陳水扁6日出席高雄加場簽書會，陳致中表示有助病情改善 。（圖／記者吳奕靖攝）

5月9日，陳水扁出席凱達格蘭基金會感恩餐會當中的簽書會，他的民間醫療小組召集人陳順勝觀察，扁1分鐘可簽7本書，40分鐘簽了350本書，扁心情放鬆反應時間縮短，1小時就有很大改善，顯示支持者正面的關心能改善扁的病情；陳順勝說，漢字是一筆一畫，簽名時手要用力，阿扁獲得情感支持，他的心情就會放鬆、簽名一筆成形，反應時間縮短，當天短短1小時內，包含手抖，扁的神經行為都有很大改善，「若真心投入，就不會看到扁手抖。」

《ETtoday新聞雲》記者也特別觀察這次陳水扁的1秒6.6下的手抖情況，在1分鐘左右簽了4本書，而手抖的情況在簽字過程當中不是很明顯，但筆尾端似乎會有不正常抖動，但是不簽的時候，陳水扁的手卻沒有明顯抖。

▲陳水扁6日出席高雄加場簽書會，陳致中表示有助病情改善 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳致中表示，會加場高雄場都是邀請老朋友並沒有公開，而且醫療小組也有交代，「增加這種社區交流，情境式的治療」，所以自己也相信這樣的簽書會對父親的病情是有助改善。對於這場簽書會，中監也表示，有掌握該場簽書會，並同意阿扁出席，會密切注意是否有違規「四不」原則，「不上台、不演講、不談政治、不受訪」。

▲陳水扁6日出席高雄加場簽書會，陳致中表示有助病情改善 。（圖／記者吳奕靖攝）