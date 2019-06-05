快訊／簽書真心手不抖了！陳水扁「加場」6/6高雄簽書會　

▲▼陳水扁真心手不抖了！「1分鐘簽7本書」 主治醫目睹振奮：1小時就有大改善。（圖／記者陳家豪攝）

地方中心／高雄報導

前總統陳水扁5月9日在台北參加凱達格蘭基金會舉辦的簽書會，當時陳水扁民間醫療小組召集人陳順勝說，他觀察，扁1分鐘可簽7本書，40分鐘簽了350本書，扁心情放鬆反應時間縮短，1小時就有很大改善，原本會抖的手就不抖了，不知道是不是這個原因，現在傳出6月6日陳水扁簽書會「加碼」高雄場。

一張宣傳照片上頭，不但有陳水扁父子倆的影像，還有寫明了6/6高雄簽書會，時間就在週四上午十點半，地點是在九如一路的市議員服務處，還強調備有回憶錄販售。《ETtoday新聞雲》記者求證陳致中，陳致中表示的確有這一場簽書會，陳水扁只可以幫忙簽書，但是不能夠受訪。

▲陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

前總統陳水扁5月9日出席凱達格蘭基金會感恩餐會當中的簽書會時，《ETtoday新聞雲》現場直擊，原本他計算每秒會抖6.6下的手，簽書時非常流暢，面帶微笑、心情輕鬆，每一筆畫都很穩。民間醫療小組召集人陳順勝說，他觀察，扁1分鐘可簽7本書，40分鐘簽了350本書，扁心情放鬆反應時間縮短，1小時就有很大改善，顯示支持者正面的關心能改善扁的病情。

不過出席這場簽書會時，中監有同意出席，但也給出「四不原則」，要求不上台、不演講、不談政治、不接受訪問，但是高雄這一場「加場」簽書會，中監是否知情同時是否也需要經過同意？目前還在了解當中。

▲陳水扁高雄加場簽書會宣傳。（圖／地方中心翻攝）