Uber條款6/9上路！4個月後全面取締　交部「空等自救會1hr」協商破局

▲交通部原定今天與Uber司機協商，等了51分鐘宣布結束。（圖／交通部提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部次長今（6）日上午10時原定與Uber駕駛自救會代表見面，不過雙方對於過程是否直播、邀集所有關係人出席共同討論仍無共識，交通部與會長官在會議中「痴痴的等」，預計等到中午，自救會則強調不會過來，雙方協商正式宣告破局。

交通部上午公告「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案，預計在10月9日執法，屆時小客車租賃業與Uber合作須提交營業計畫書，且載客計費需1小時起跳，只能以時租或日租計費，違者可處租賃業者9千至9萬元罰鍰。

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▲交通部次長王國材表示，會談大門永遠敞開，歡迎自救會隨時聯繫。（資料圖／記者賴文萱攝）

交通部表示，自救會原本提出7位與會人員名單，王政次為能充分瞭解駕駛困難，特別請路政司於6月4日電洽自救會廣邀駕駛參加，並已更換為大型會議室，期待與駕駛碰面。直到10時51分自救會成員仍未出席，交通部決定結束等待。

交通部指出，自救會主張會面要公開並直播，王政次也同意於交通部臉書同步直播，但自救會仍表示今日不參加會談，甚為遺憾。交通部次長王國材表示，會談大門永遠敞開，歡迎自救會隨時聯繫。

▲Uber自救會認為，交通部根本就是被媒體逼的。（資料圖／記者林敬旻攝）

「交通部根本就是被媒體逼的，要不是媒體一直追問，交通部根本不會提下一次會談，更不會妥協多方討論與直播。」代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，很謝謝次長在今天上午最後一刻告知願意安排直播，這樣的誠意與勇氣值得認同，但直播是加分，但若缺少相關利害關係人的討論，此會議將毫無意義，也勢必打擊整個產業與從業人員的信任並且造成更大的傷害。

李威爾說，自救會要的公開是平台、業者、司機、消費者之間的真正開誠佈公，交通部今早也已經一字不動的公告103-1，司機群紛紛躁動不安，無奈昨日次長先行婉拒自救會對於今日會議的三點訴求，因此自救會也已安排了其他的行程，將等候交通部的誠意，等到次長下一次會安排公開的三方會議，屆時自救會必定出席。