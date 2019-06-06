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熱氣球嘉年華開跑　打造熱氣球的夢想童樂園

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▲「台灣國際熱氣球嘉年華」將開跑。（圖／記者楊均典翻攝）

▲「台灣國際熱氣球嘉年華」將開跑。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

邁入第9年的「台灣國際熱氣球嘉年華」即將在29日到8月12日正式展開，台東縣政府特於5日清晨在鹿野高台舉辦幸福長九(久)夢想童樂園全國記者會，打造充滿「幸福、童趣」的熱氣球的夢想童樂園，讓台灣的暑假變得更精彩熱鬧。

台東縣長饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華活動舉辦8年來，共計吸引近600萬人次觀光客湧入，並帶動地方經濟發展，由於舉辦時間長、產業化等，已成為台東熱氣球的特色，也因此獲選全球12大熱氣球驚豔城市，想要體驗熱氣球，一年365天只要天候允許，隨時可預約飛上天際，從空中體會台東的美。

台東縣府交通及觀光發展處指出，今年台灣國際熱氣球嘉年華將特別邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星造型球，有最受小朋友歡迎的「海綿寶寶」、「彼得鸚鵡海盜」、「日本惠比壽」、「三隻小蜜蜂」、「啄木鳥伍迪」，還有非常逗趣的潑水企鵝與帕逗企鵝雙組合將在臺東鹿野高台齊聚一堂各展英姿。

饒慶鈴強調，在鹿野高台的這片草原之中，除了夜間在天空上擁有最美的星光之外，白天最美的佈景板，就是色彩繽紛、如夢似幻且巨大美麗的熱氣球，2019暑假還沒有規劃行程的朋友，可千萬別錯過「2019台灣國際熱氣球嘉年華」在鹿野高台最舒適的綠色大草地上，用最自然、最舒暢的狀態來享受一場在鹿野高台的熱氣球約會。

▲「台灣國際熱氣球嘉年華」將開跑。（圖／記者楊均典翻攝）

▲「台灣國際熱氣球嘉年華」將開跑。（圖／記者楊均典翻攝）

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關鍵字：熱氣球,台東,鹿野熱氣球

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