【直播】郭台銘與五人小組會面　要求比照民進黨納手機民調

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統人選7月出爐，簡稱為「五人小組」的國民黨中央提名協調小組這兩週陸續拜會各參選人，將在6日15時拜會鴻海董事長郭台銘，而應郭的要求，會面全程公開，預料郭也會當場建議黨中央納入手機民調，《ETtoday新聞雲》將透過「ETtoday筋斗雲」全程直播。

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

民進黨在5月29號敲定初選辦法，手機及市話各占50%，並將台北市長柯文哲納入對比對象，民調6月10日至14日執行。針對民調方式，郭台銘日前表示，「大家都說國民黨挺我，但我天天呼籲這個東西都沒有人理我，還說要挺我，國民黨為什麼不肯像民進黨一樣，50％做手機民調？」

針對初選是否納入手機民調，稍早宣布退出初選的前立法院長王金平日前表示，民進黨已經有採用手機民調，國民黨應該也可以比照，人家可以辦，當然也可以辦，是非對錯很難講，那就是既然競爭的政黨已經這麼做了，也可以考慮採用。

前新北市長朱立倫日前受訪時則說，制度既然已定案，就照這樣來做，趕快讓黨能團結是最重要目標，時間拖越久，中間或有任何紛擾，對民眾、支持者來講都會有擔憂及疑慮，所以此時不用再討論制度。

韓國瑜在5日與五人小組會面後受訪表示，沒談論到手機民調一事，應該還是以全民調為主，且只要時間許可，一定會參加國政願景說明會，因為海內外朋友都非常關切。

至於納入手機民調的可能性，國民黨文傳會主委程美華回應，當初黨主席吳敦義約見6位參選人時，都曾討論相關事宜，組發會根據各方意見所擬提名特別辦法與作業要點也都已經送中常會定案，因此，遊戲規則未來不會有再有任何變更。

國民黨中央提名協調小組由副主席兼秘書長曾永權擔任小組召集人，成員還有副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組織發展委員會主委李哲華、考核紀律委員會主委魏平政。五人小組已於5月23日與前周錫瑋見面，5月28日跟張亞中見面，6月4日與朱立倫見面，6月5日與韓國瑜見面。

根據國民黨初選時程，6月10日公布總統初選參選人名單、6月14日舉辦座談會，6月23日至7月4日舉辦國政願景電視發表會，7月6日至7月14日間舉行民調，7月15日公佈民調結果，7月28日在全代會正式提名總統候選人。

▼郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）