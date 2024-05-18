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全國僅剩12頭！海牛文化節登場　藍色美人魚現身超吸睛

記者唐詠絮／彰化報導

全台獨一無二的「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」，獲登錄為珍貴無形文化資產，為保護發揚這項傳統漁法文化，彰化縣府延續多年在芳苑普天宮舉辦國際海牛文化節活動，全國僅存的12頭海牛今天成為目光焦點，現場湧入超過千人參加，其中還有一隻全身海藍色的長髮美人魚，坐著推車進入會場表演，為活動掀起另一波高潮。

▲▼2024國際海牛文化節。（圖／縣府提供 李秀珍提供）

▲▼2024國際海牛文化節。（圖／彰化縣政府提供）

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▲與海牛合照。（圖／縣府提供）

▲與海牛合照。（圖／彰化縣政府提供）

芳苑沿海地區的「芳苑潮間帶牛車採蚵」是自日治時期使用至今的漁法，由漁戶運用經特殊訓練牛隻「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，且因其保存了牡蠣養殖技巧及海牛訓練知識，及持續推廣牛車採蚵與潮間帶環境解說，於2020年轉為彰化縣第一個無形文化資產。

▲▼2024國際海牛文化節。（圖／縣府提供 李秀珍提供）

▲一隻藍色美人魚大合照。（圖／縣府提供）

今天活動規劃有潮間帶牛車生態體驗、海牛無形文化展、繪趣海牛著色寫生比賽、創意舞蹈比賽、海牛賓果連線play及產業推廣市集等，其中創意舞蹈比賽冠軍由扮演美人魚的「秀珍舞蹈團」團長李秀珍跟學生共同表演，特別的是這隻長髮美人魚游上台，表演到一半竟變裝幻化成美女熱舞，令人驚艷。

▲▼2024國際海牛文化節。（圖／縣府提供 李秀珍提供）

對此李秀珍老師說，今天都靠男友跟「一台小推車」，她說，大約3年前買下這套藍色美人魚裝，終於在今天以「美人魚遇上芳苑海牛」亮相，帶著學生一起共舞，為彰化特色漁業文化盡一份心力。

縣長王惠美指出，隨著機器取代了海牛採蚵、運蚵，牛車採蚵正面臨消失的危機，所以縣府舉辦「國際海牛文化節」，希望能讓大家更了解潮間帶的生態，將海牛採蚵文化推向國際，為芳苑帶來更多發展機會。此外，也規劃輕旅行路線，希望帶動觀光產業。另外，王功漁火節，也將在暑假期間7月13、14日辦理，也請大家一起共襄盛舉。

▲與海牛合照。（圖／縣府提供）

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