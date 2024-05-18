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台北魚市辦黑鮪魚義賣　推廣三章一Q、義賣所得全數做公益

▲▼台北魚市「安心水產品嘉年華」，林奕華、鄭世維出席。（圖／台北漁產公司提供）

▲台北魚市「安心水產品嘉年華」，林奕華、鄭世維出席。（圖／台北漁產公司提供）

記者陳家祥／台北報導

台北漁產公司18日舉行第二屆黑鮪魚義賣活動「海派美鮪 魚您相育」安心水產品嘉年華，台北市副市長林奕華、台北漁產公司董事長鄭世維一同出席。本次活動不僅與上引水產合作進行黑鮪魚食材義賣，更串聯優質水產業者及社福團體，共同推廣三章一Ｑ水產品及當令食材，現場優惠不斷，有吃有拿，熱鬧非凡。

林奕華致詞指出，漁產公司從112年度開始義賣活動，並全款捐贈予公益團體，在這個溫馨的五月更是增添溫暖；且近來社會對於食安議題特別重視，藉由本次活動讓大家了解如何購買到安心認證優質水產品，期望台北魚市可以蓬勃發展。

漁業署副署長陳建佑也提及，漁業署積極輔導漁民、漁會及台北漁產公司等各地市場，對冷鏈加工保鮮、生產端、批發市場端的檢驗把關，保障消費者的食品安全。

台北漁產公司董事長鄭世維則表示，本次義賣所得將全數捐贈予「陽光社會福利基金會」及「財團法人中華民國唐氏症基金會」，期望在推廣水產品及食魚教育的同時，吸引更多民眾共同參與，「全民吃好魚，一起做愛心」，也是公用事業的重要企業責任。

台北漁產公司總經理施宜廷也強調，特別感謝臺北市政府產業發展局及臺北市市場處指導及鼓勵，臺北漁產公司積極辦理優質水產品推廣及食魚教育活動，同時提升企業社會責任，配合政府政策不遺餘力。

▲▼台北魚市「安心水產品嘉年華」，林奕華、鄭世維出席。（圖／台北漁產公司提供）

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