【小嫩嫩熟成記】如果是一張白紙，就別急著要折成紙飛機

▲新鮮人如一張白紙，下一句是「急著折成紙飛機」就會摔死。（圖／翻攝自pixabay）

文／小肝N

「新鮮人就像是一張白紙。」這句話聽起來一點都不陌生，因為什麼都不會、什麼經驗都沒有，學校內再大的豐功偉業，到了職場全部從0開始。然而當時的我，抱著對媒體業的憧憬，期待將大學4年所學，一一挪用到職場上施展所長，殊不知急求表現的心態，卻往往弄巧成拙。

記得剛踏進職場，全部門只有我一個菜鳥，其他幾乎都是就業2~3年以上、或實習後直接留下工作的同事。最菜的我，為此更迫切地想要追趕上其他人的腳步。當時我的第一個任務是增刪、修改原稿後轉發新聞，不甘於只是批改的我，硬是要東添西補、段落重新排列組合，稿子面目全非，對方看了差點昏倒。

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還有一次，主管對著新來的我說，「想要做什麼題材都可以，不必受限。」天真如我，心裡暗自「要寫，就要寫出超優、超有份量的報導！」連公司較少嘗試的題材，我也奮不顧身、率先挑戰。只見稿件一字排開，主管看到「長照」、「高血壓」、「痛風」，皺了皺眉頭，質問「這內容你會想要看嗎？」我傻愣原地幾秒，還摸不著頭緒。

▲主管雖說「你什麼都可以做」，別菜鳥傻傻的以為「自己無所不能」。（圖／翻攝自pixabay）

他特別耐心說明，「我們的讀者多半是17歲~30多歲的族群，年輕氣盛、少病少痛。你想撰寫的那些題材很好，但或許可以著墨更貼近我們讀者所關切的會比較好？」我才恍然大悟，原來所謂的「不受限、自由發揮」，是要為目標觀眾設想，不是把媒體當成自己表演的舞台，況且才剛入行的菜鳥，對路線不夠熟悉，文章邏輯顛三倒四，就想獨挑大樑，完全是自掘死路。

與其說「新鮮人是一張白紙。」這句話若改成「影印紙」，更為貼切。一面看似白淨、很好利用發揮，但眼睛雪亮一點，翻到另一面則早就印上公司方針、職位侷限，公司聘你來，背後早已羅列了隱含的期待，想嘗試別的，基本功也要先練好；想爭取、就得先做出成績。千萬別覺得白紙練畫太單調，一步登天就想折成紙飛機，紙張可能捏爛還沒折成，丟出去還會摔個半死。

▲剛踏入職場，面對現階段的工作別急著抗拒，保持耐心。（圖／翻攝自pixabay）

如果在工作的過程中你有一度懷疑，這樣照做是不是「妥協了什麼」？但不先放下成見、按部就班學習，怎知道這公司沒有自己發揮的容身之處？建議在踏入職場的這一刻，別急著半年內有驚天動地的表現，學著摸清公司隱藏的規矩，找到哪裡可以顧及本分，又能發揮挑戰的空間。在職場誰能適性天氣、測出氣流、翱翔得最久，才是為未來鋪路的關鍵。越是急躁地證明自己，職場反倒會用更強大的阻力反撲回去。

現階段要真把自己變成白紙，就必須先接受「在大學裡無所不能的你，到職場一切都得從頭堆積起。」在過程中，把目前分配到的工作做好，別急著抗拒，先慢慢蓄積能力，並懂得虛心求教，眼前的每位同事，全都身經百戰、各有生存之道，心胸越開放，你會看到更多令你意想不到的道路在眼前展開，等到逐漸上手後，就能精益求精。保持耐性，白紙終將也有機會變成紙飛機。