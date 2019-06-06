　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【小嫩嫩熟成記】如果是一張白紙，就別急著要折成紙飛機

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼紙飛機。（圖／翻攝自pixabay）

▲新鮮人如一張白紙，下一句是「急著折成紙飛機」就會摔死。（圖／翻攝自pixabay）

文／小肝N

「新鮮人就像是一張白紙。」這句話聽起來一點都不陌生，因為什麼都不會、什麼經驗都沒有，學校內再大的豐功偉業，到了職場全部從0開始。然而當時的我，抱著對媒體業的憧憬，期待將大學4年所學，一一挪用到職場上施展所長，殊不知急求表現的心態，卻往往弄巧成拙。

記得剛踏進職場，全部門只有我一個菜鳥，其他幾乎都是就業2~3年以上、或實習後直接留下工作的同事。最菜的我，為此更迫切地想要追趕上其他人的腳步。當時我的第一個任務是增刪、修改原稿後轉發新聞，不甘於只是批改的我，硬是要東添西補、段落重新排列組合，稿子面目全非，對方看了差點昏倒。

請繼續往下閱讀...

還有一次，主管對著新來的我說，「想要做什麼題材都可以，不必受限。」天真如我，心裡暗自「要寫，就要寫出超優、超有份量的報導！」連公司較少嘗試的題材，我也奮不顧身、率先挑戰。只見稿件一字排開，主管看到「長照」、「高血壓」、「痛風」，皺了皺眉頭，質問「這內容你會想要看嗎？」我傻愣原地幾秒，還摸不著頭緒。

▲▼紙飛機。（圖／翻攝自pixabay）

▲主管雖說「你什麼都可以做」，別菜鳥傻傻的以為「自己無所不能」。（圖／翻攝自pixabay）

他特別耐心說明，「我們的讀者多半是17歲~30多歲的族群，年輕氣盛、少病少痛。你想撰寫的那些題材很好，但或許可以著墨更貼近我們讀者所關切的會比較好？」我才恍然大悟，原來所謂的「不受限、自由發揮」，是要為目標觀眾設想，不是把媒體當成自己表演的舞台，況且才剛入行的菜鳥，對路線不夠熟悉，文章邏輯顛三倒四，就想獨挑大樑，完全是自掘死路。

與其說「新鮮人是一張白紙。」這句話若改成「影印紙」，更為貼切。一面看似白淨、很好利用發揮，但眼睛雪亮一點，翻到另一面則早就印上公司方針、職位侷限，公司聘你來，背後早已羅列了隱含的期待，想嘗試別的，基本功也要先練好；想爭取、就得先做出成績。千萬別覺得白紙練畫太單調，一步登天就想折成紙飛機，紙張可能捏爛還沒折成，丟出去還會摔個半死。

▲▼紙飛機。（圖／翻攝自pixabay）

▲剛踏入職場，面對現階段的工作別急著抗拒，保持耐心。（圖／翻攝自pixabay）

如果在工作的過程中你有一度懷疑，這樣照做是不是「妥協了什麼」？但不先放下成見、按部就班學習，怎知道這公司沒有自己發揮的容身之處？建議在踏入職場的這一刻，別急著半年內有驚天動地的表現，學著摸清公司隱藏的規矩，找到哪裡可以顧及本分，又能發揮挑戰的空間。在職場誰能適性天氣、測出氣流、翱翔得最久，才是為未來鋪路的關鍵。越是急躁地證明自己，職場反倒會用更強大的阻力反撲回去。

現階段要真把自己變成白紙，就必須先接受「在大學裡無所不能的你，到職場一切都得從頭堆積起。」在過程中，把目前分配到的工作做好，別急著抗拒，先慢慢蓄積能力，並懂得虛心求教，眼前的每位同事，全都身經百戰、各有生存之道，心胸越開放，你會看到更多令你意想不到的道路在眼前展開，等到逐漸上手後，就能精益求精。保持耐性，白紙終將也有機會變成紙飛機。

ET快訊
快訊／王金平宣布「不參加國民黨初選」：絕對不讓人民失望
童仲彥自爆分了爆乳紅豆妹「出事就背叛」！合影新女友是館粉
快訊／普悠瑪18死偵結　司機尤振仲「過失致死」起訴
32F性感小護士「辦婚宴、度蜜月」後分手毀婚　判還2戒指

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日商控台鐵沒做好普悠瑪保養拒賠　林佳龍：依法律途徑提訴訟

Uber條款6/9上路！4個月後全面取締　交部「空等自救會1hr」協商破局

影／雙北5縣市今恐36度↑高溫　周六全台變天「鋒面下周二起影響4天」

【小嫩嫩熟成記】如果是一張白紙，就別急著要折成紙飛機

紓解端午連假返鄉人潮　高鐵加開2班南下自由座列車

合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

「部隊只剩救災掃地功能？」　她簽下去後嘆：這是場騙局…做了決定

2妹子MTV通宵看鬼片　突狂吐「走廊驚見白衣女」：手腕血在噴　互揭經歷更毛

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

網傳「高市計次停車提前2小時免費」　交通局證實

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

和五人小組密會結果出爐 韓國瑜：Yes,I do！

日商控台鐵沒做好普悠瑪保養拒賠　林佳龍：依法律途徑提訴訟

Uber條款6/9上路！4個月後全面取締　交部「空等自救會1hr」協商破局

影／雙北5縣市今恐36度↑高溫　周六全台變天「鋒面下周二起影響4天」

【小嫩嫩熟成記】如果是一張白紙，就別急著要折成紙飛機

紓解端午連假返鄉人潮　高鐵加開2班南下自由座列車

合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

「部隊只剩救災掃地功能？」　她簽下去後嘆：這是場騙局…做了決定

2妹子MTV通宵看鬼片　突狂吐「走廊驚見白衣女」：手腕血在噴　互揭經歷更毛

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

網傳「高市計次停車提前2小時免費」　交通局證實

川普急出2500億軍售到中東「護和平」　參議院怒：撕裂白宮和國會關係

超越瑪丹娜！蕾哈娜自有品牌創6億身家　成全球最富有女音樂人

《刀塔自走棋》Android版在台推出　iOS還要再等等

端午節守護粽子？漫畫版「5大國境戰士」登場　網友：移民戰士性感

吳子嘉「桃色風暴」為何不爆料了？　名嘴謝寒冰曝原因

LINE Pay電子錢包功能+1　攜手Visa整合數位支付卡

日商控台鐵沒做好普悠瑪保養拒賠　林佳龍：依法律途徑提訴訟

JYP偶像3年禁愛令不準！　GOT7珍榮曝「只要達成這條件」就能戀愛

二次執政鞏固政權！安倍晉三上任滿2720天　可望拚日本第一

影／國三抓交替！賓士捲飛輪胎皮「直砸毀頭」　女乘客驚叫：什麼東西

生活熱門新聞

好心載加油男！她外套「被沾精液..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

台南嫩男開車逆向撞柱　倒車「下..

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

周六起全台連8天雨　典型梅雨鋒..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

端午連假天氣出爐！一張圖看雨怎..

接家裡事業「收入暴漲10倍」卻..

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照..

4女躲一車住摩鐵　她看天花板愣..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

地鐵驚現背殺裸臀照…一條線網暈

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

小鐘目睹女星和導演大吵

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

重病選擇安樂死　她按下按鈕平靜離世

醫曝「中8點↑症狀」＝身體出毛病

韓粉罵王浩宇娘炮　和解10萬忙求饒

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面