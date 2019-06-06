遠見／解密小編「空戰兵法」　教縣市長如何接地氣？

文╱高宜凡

「江湖在走，小編要有！」2018年大選變天之後，相信再鐵齒的政治人物，都無法再反駁這句話了！

從2014年的政治素人柯文哲倏地崛起，一舉奪得台北市長寶座，到2018年的賣菜郎韓國瑜在全國掀起強烈「韓流」，瞬間讓藍綠割據的政治版圖天翻地覆，各派人馬不但感受到網路社群的強大威力，也開啟了政治圈和虛擬世界的雙向連結。

過去，積極耕耘地方的百里侯們，除了馬不停蹄的基層拜票、跑攤趕場、張羅地方建設，現在身邊還多了一批專精網路行銷的年輕幕僚。想了解年輕人的口味？搞懂鄉民的腦袋裡在想些什麼？判斷最新的民意潮流往哪邊走？都得仰賴這群「小編」。

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政治幕僚出身的桃園市長鄭文燦妙喻，小編就像是網路世界裡看不見的「隱形導演」，「而我不知道什麼時候成了演員，而且連劇本都不知道！」

新浪潮：政治人物發動空戰

以往有經營網路社群的政治人物，其實不在少數，只是它的重要程度，已經完全不可同日而語。過去被傳統學者和政治評論家認為無關緊要的網路空戰和空氣票，現在上至總統、部會長官、下到地方首長、甚至基層民意代表，統統都是必備武器。

去年的九合一大選，許多候選人紛紛找上擁有高人氣的網紅，拍影音、搞笑、玩遊戲樣樣來。大選後上台的行政院長蘇貞昌，更要求各部會都要經營社群，加強與民眾溝通，包括內政、經濟、科技、勞動、交通、農委會等部會首長，都陸續展開新媒體的操作，輪番上陣跟鄉民搏感情。

政治圈入侵網路社群的現象，並非台灣獨有。2016年在一片意外聲中勝選的美國總統川普，即是全球最知名的政治網紅。去年美國期中大選脫穎而出的史上最年輕女議員—29歲、拉丁裔的民主黨籍紐約州眾議員歐加修寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），也是從網路世界崛起的新案例，而她上任後提出的「綠色新政」（Green New Deal），更成為美國政壇熱門話題。

政治大學選舉研究中心副研究員兪振華坦承，網路對於傳統政治及選舉的影響，在研究領域的著墨還不多，但可以確定的是，「這是沒辦法避免的趨勢，因為網路已是大家獲得資訊最主要的來源！」台灣網路資訊中心（TWNIC）年度報告發現，2017年國人使用社群網站的比率高達95％，且各年齡層都持續增加，顯示投入網路空戰不再是跟流行，而是不得不然的必要措施。

新管道：靠自媒體掌握話語權

「以前大家覺得新媒體只是小眾，其實現在新媒體已經變成另一種大眾了！」鄭文燦所言甚是，在這個人人都想發表意見的時代，方便互動、沒有版面和時間限制的網路，於是乎躍為主流。

政治人物跨足網路的另一考量，是想藉此管道接觸年輕選民，並且重新掌控話語權。

個人推特（Twitter）追隨者高達6000萬的川普，如同擁有全世界最強的自媒體頻道，他在上頭發表的隻字片語、個人想法、抑或正式頒布政策，不僅傳播影響力打趴一堆傳統媒體跟發聲管道，更擁有100％的完全主導權。

兪振華分析，一旦政治人物的社群平台擁有一定的粉絲規模和新聞話題，足以吸引媒體跟風報導時，不但等於買到免費廣告，更無須仰賴傳統媒體包裝形象，想傳達個人理念或闡述真相，上網就能暢所欲言，還不怕被斷章取義、移花接木。

更重要的是，唯有透過網路平台，才有辦法接觸到長年來對政治冷感的年輕選民。調閱中選會統計資料，39歲以下的選民占全台選舉人比重超過35％，成為各黨派的兵家必爭之地。更重要的是，比起中高齡族群，這群人對政黨較無刻板印象，也傾向選人不選黨，是可以拉攏、說服的中間選民。

新關鍵：社群成長與互動熱度

不過值得商榷的是，網路強項在於傳播快、穿透力強，方便經營特定族群與擁護者，缺點則是持續力不足，來圍觀的粉絲能否轉換成實際選票？未有定論。

去年底，專精網路大數據的DailyView（網路溫度計）發表一份選情洞察報告，發現候選人的搜尋熱度網路聲量和臉書粉絲規模，其實並非關鍵，反而是粉絲的成長量、互動數、及談論頻率，才是影響勝選的關鍵。半年內每增加一名紛絲，可平均增加18張選票；每七天一次臉書互動，可平均帶來39張選票；選前七天每次在臉書社群談論一次，就平均帶來49張選票。

長年研究選舉議題的兪振華分析，諸如柯文哲、韓國瑜等人掀起的網紅政治效應，都是先在網路創造聲量、吸引大量粉絲關注，再由傳統媒體接力炒作、配合實體的政治團體動員，才成為全國性話題，「所以網路是個起點、也可以成為攻擊點；但絕不是終點！」他強調。

為一窺地方首長的空戰部署策略，《城市學》這次採訪了三個縣市長的小編團隊，包括去年兩次蟬聯《遠見雜誌》縣市長施政滿意度五顆星的桃園市長鄭文燦、社群經營績效在非六都中領先群倫的屏東縣長潘孟安、以及去年底成功讓選情翻盤的雲林縣長張麗善。他們身邊的的小編，都是1990年後出生、沒有任何政治背景的新面孔。

就是現在，請跟我們一起進入小編的網路世界 http://bit.ly/2QAaHsZ。



【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道；更多文章請上官網：https://city.gvm.com.tw/】