遠見／六首長同摘5星　老將實力強、新科挑戰嚴峻

文╱李建興

去年九合一選舉讓地方政治版圖大洗牌，黑馬盡出、網紅當家。隨著2020總統大選選戰啟動，使得《遠見》2019年縣市長施政滿意度調查，備受矚目，甚至被視為總統大選的風向球。其中台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜的動向，更是鎂光燈焦點。

六都中，桃園市長鄭文燦是唯一獲得施政滿意度五顆星的首長；13縣市五星首長共四位，包括新竹市長林智堅、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚；離島三縣市中，由連江縣長劉增應奪得五顆星。

近幾年來民意翻盤太快，各縣市長執政並無蜜月期。調查結果顯示，新科首長成績明顯不如連任者，六位榮登5星的百里侯，就有五位連任者。而從13席百里侯降為6席的民進黨，去蕪存菁後，整體滿意度達67.8％，創近五年來新高。至於八大施政面向，縣市之間更有兩極化評價。

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另外，《遠見》專訪林右昌、徐耀昌、林明溱及潘孟安等多位連任老將，以及新科首長徐榛蔚，請他們暢談執政心路歷程。

2018年底九合一大選，台灣地方縣市版圖重新洗牌。以往大選過後的首年，多數首長還在摸索政務，民眾也進入激情過後的休養期，對於縣市長滿意度調查較不關注，但是今年卻有著空前熱度！

《遠見》2019年縣市長施政滿意度調查，成功訪問1.4萬多位各縣市民眾，六都則採用部分手機民調。綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與八大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星等。

結果出爐。2019年六都中，桃園市長鄭文燦是唯一獲得施政滿意度五顆星的首長。新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、高雄市長韓國瑜則排在六都第二群組的4星（表１）。

在13縣市中，5星首長共四位，依北中南東順序排列，包括新竹市長林智堅、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚。

嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴，是13縣市第二高分群組的4.5星。

至於離島三縣市，則由連江縣長劉增應奪得五顆星。

今年的調查，也有七大發現。

發現1〉任期首年沒有蜜月期 整體滿意度平均59.9％創新低

首先，22位縣市長今年整體滿意度，總平均只有59.9％，不及格，創下了自2015年以來的新低，比去年降了2.1個百分點，相較於上屆百里侯任期首年（2015年），跌了2.2個百分點（表2）。

值得注意的是，今年民眾對縣市長的表現，評價兩極，有七個首長拿到七成以上高滿意度，但第八名的台東縣長饒慶鈴，直接掉到60.8％，與第七名足足有11.4個百分點之差，而從第九名之後，滿意度更不到60％，甚至還有六位滿意度不到五成。

代表負評的不滿意度，今年平均19.0％，比去年少了1.8個百分點，但相比上屆首年，卻多了5.6個百分點。

至於施政分數，2019年平均69.3分，比去年微升0.4分，但卻較上屆首年降了1分。顯見，縣市長雖然就職才第一年，民眾卻不像以往給予蜜月期。

發現2〉執政續航 連任者政績大收割

老將施政滿意度高 奪下前六名

在歷經去年選舉篩選後，被百姓留任的首長都堪稱一時之選，今年各項成績名列前茅的，幾乎都是老將。

例如施政滿意度從第一到第六名皆由連任者包辦。連最受矚目的六位5星得主，除了花蓮縣長徐榛蔚是新上任外，其他全是連任者。

從2016年起，劉增應今年第四度坐上5星寶座，滿意度達87.3％，不僅是22縣市之冠，還創《遠見》縣市長滿意度調查以來的新高。

讓其他縣市看不到車尾燈的劉增應，滿意度不但領先第二名近10個百分點（9.6），更是最後一名首長的2.02倍，多出44.5個百分點。至於施政分數77.6分，亦是全台第一，而不滿意度9.6％，則是負評次低。

分析連江縣政績，馬祖人則對「警政」特別有好感，拿到了91.6％、破九成的超高滿意度。對此，劉增應對於觀光季的「機動派出所」最引以自豪。

桃園市長鄭文燦則是另一個超高人氣的首長。他從2017年起，今年第三度奪5星，滿意度和施政分數，都是六都最高，居22縣市榜眼，分別是77.7％及77.1分。施政分數不僅創下桃園市（包括改制前的桃園縣）歷年新高，與他執政首年2015年相比，更大增9.1分，居全台第二。

日前，桃園市議員在議會質詢時以冷知識「桃園小學堂」考驗鄭文燦對市政熟悉度，他秒回且全對應答，讓人津津樂道。

同樣是三連霸的新竹市長林智堅，也是5星常客，今年滿意度達74.9％，不僅是新竹市史上最高，相較於2015年上屆首年，無論滿意度、不滿意度及施政分數，林智堅都是22縣市優化成效最佳的首長，分別成長37.5個百分點、減9.9個百分點及增加10.1分。

從四年前的末端生成為高人氣首長，林智堅律己甚嚴，對新竹市民較為無感的「道路與交通」，他尤其重視。他表示，新竹科學園區上班族長年飽受塞車之苦，市府著手規劃輕軌，以環狀路網串聯舊城區、科學園區、高鐵特定區及竹北生活圈等四大核心區域，進行解套。

另外，連任的南投縣長林明溱及屏東縣長潘孟安，上一任雖未得過5星，但持續精進，鴨子划水，終於取得肯定。

林明溱這座5星，不僅是他的首座，更是南投史上第一枚。今年滿意度75.0％是南投史上之最，施政分數75.3分，不但是本島13縣市最高分，也完勝歷任南投縣長。

至於潘孟安，亦拿下屏東史上的第一座5星，滿意度高達75.7％，不僅是本島13縣市最高，還排名全台第三，同時，75分的施政分數，也刷新屏東歷任縣長的記錄。

至於苗栗縣長徐耀昌，上任以來背負著龐大縣長財政赤字，民調始終位居末段班。但是歷經四年的調整，慢慢贏回民心，今年拿下4星成績，58.9％滿意度擠進前十名，位居22縣市第九，創下任內最佳成績。

發現3〉巾幗戰績 東西兩樣情

宜花東三女俠戰績亮眼 西部吃緊

去年縣市長大選，女力盡出，出現七位女首長。表現如何？《遠見》調查給了「巾幗戰績，東西兩樣情」的答案。

後山花蓮縣新縣長徐榛蔚，接棒夫婿、前縣長傅崐萁的政績，成為5星俱樂部中唯一的新人及女姓。不滿意度只有8.8％，也是今年最低負評首長。

上任之初不擅言辭的宜蘭縣長林姿妙，論述能力頻被質疑。然而她竟一舉摘下4.5顆星，讓支持者放下一顆心。其實她個人滿意度、不滿意度及施政分數分別為53.1％、18.0％、66.8分，皆屬中段班，但代表團隊施政品質的八大面向滿意度，宜蘭排名全台第八，為她加分不少。

同樣是「東部三女俠」之一的台東縣長饒慶鈴，在前縣長黃健庭5星光環下，施政分數比黃健庭少3.3分，全台第七名，滿意度60.8％，不滿意度12.8％，都位居前段班，因此奪4.5星。

其中，台東「觀光休閒」民眾給予全台第三名的肯定，除了眾所周知的熱氣球，最讓饒慶鈴津津樂道的是「台東好玩卡」。這不但以大眾交通運具為基礎，更整合台東縣內食、宿、遊、購及行等觀光資源，結合智慧科技票卡或無卡化（QR Code），今年更新增池上關山線，預計將再掀台東觀光熱潮。

不過，相對於東部女首長耀眼的表現，西部台中市長盧秀燕及彰化縣長王惠美則相形委屈。

盧秀燕滿意度42.9％為全台倒數第二、不滿意度34.1％也是22縣市次高。

其實台中市民向來對市長要求甚嚴，使得歷任首長成績向來吃緊。盧秀燕為了贏得市民信心，上任後已在市府網站設置「合作備忘錄」專區，讓市民了解市府與各組織簽署合作備忘錄完整資料，落實陽光政治。

至於從立委轉戰的彰化縣長王惠美，滿意度為45.7％，更創彰化歷年新低。

據幕僚透露，上任之後的王惠美，焚膏繼晷，只是較少站上第一線與民眾溝通，使得包括風力發電政策轉彎及停辦2020台灣燈會，皆讓民眾誤解而失分。王惠美重申，她沒有不支持綠能，但一定要有完善規畫，務必要能帶動地方產業。

發現4〉綠營六席 去蕪存菁獲佳評

滿意度67.8％ 施政分數首破70大關

另外，政黨的表現則是今年另一個觀盤重點。

去年大選，民進黨縣市長從13席剩下6席，連任者堪稱精銳，因此今年民進黨六席的整體滿意度達67.8％，創近五年來新高，比去年大增7.7個百分點（頁91表4）。

至於施政分數，綠營百里侯也首破70大關，拿下71.5分，亦為近五年新高（頁91表4-2）。

相對來說，國民黨籍首長增為15席，其中新任者高達12席，使得國民黨的平均滿意度不及格，僅57.6％，是近五年新低。

今年民進黨縣市長普遍奪得佳績，除了三位擠進5星，基隆市長林右昌也成了今年的遺珠之憾。

事實上，林右昌個人表現不差，滿意度破七成，達74.8％，創基隆史上最高紀錄，更也是22縣市第六名，而70.4分的施政分數，亦KO（擊敗）前面所有基隆市長。只可惜，基隆市民對八大施政構面大多不滿意，平均滿意度僅56.8％，居22縣市之末，拖垮了整體成績。

而台南新科市長黃偉哲，在接下5星常勝軍賴清德的棒子後，市民習慣以高標評鑑，成績也相形委屈。滿意度53.4％，為台南升格改制以來的新低。不過，台南人仍給市府團隊八大構面不錯的成績，其中在「醫療衛生」和「觀光休閒」方面，都給予全台第六高。

以觀光休閒為例，黃偉哲說，台南除原有歷史人文美食及自然觀光資源外，市府持續增加觀光新景點、新路線及文化展館，包含近期開幕的台南市美術館一館及二館、台江文化中心、國立臺灣史前博物館南科館……，都讓旅客驚豔。

另一個綠營新首長、嘉義縣長翁章梁，今年得4星。雖然嘉縣素為綠地，但民眾對縣政要求不低，致使翁章梁的滿意度50.2％比去年張花冠縣長大減11.1個百分點，降幅為本島13縣次高。

不過，嘉義人對部分縣政仍持高度肯定。以「道路與交通」為例，翁章梁表示，雖然嘉義縣財政困難，一年可養護的道路長度約50公里，亦即若想將全縣道路翻鋪一次，得花40年，因此縣府嚴格執行路面施工品管，使得耐久度從3年延至10年。

發現5〉網紅首長 光環不再？

柯文哲、韓國瑜滿意度不及格

2014年網軍打造出台北市長柯文哲的高人氣，去年的韓國瑜現象，同樣震撼政壇。但高人氣，不代表上任後，縣市民就給予高滿意度。

高雄市長韓國瑜上任後就身陷「參選總統與否」的猶疑中，讓「背信於市民」的議題發酵。韓國瑜雖有大批韓粉，但滿意度57.9％，位居22縣市中段，不滿意度26.6％則是全台第四。

另外，台北市長柯文哲連任第一年滿意度，從四年前的77.2％降至48.4％，大跌28.8個百分點，下跌全台最多。不滿意度為40.2％，則是最高負評。相較於2015年只有11.1的不滿意度，民怨升高了29.1個百分點，也是22縣市增幅最大。

綜觀市民對台北市府八大構面的施政評比，坐擁最多教育文化資源的台北人，或許是市民期待很高，對柯市府的教育表現不滿意，只給予全台倒數第三。柯文哲強調：「資本主義社會裡，應該要讓全民有二個基本權益，一是醫療，一是教育。」其實柯市府對教育多所著墨，力主透過網路建立教育平權與多元化，自2017學年度推動第一間公立學校轉型為公辦公營博嘉實驗國民小學後，2018年陸續有多所實驗學校成立。

發現6〉老將回鍋 路遙知馬力

賴峰偉、黃敏惠成績大幅好轉

本屆還有二位回鍋執政首長，均得到不錯評價。

澎湖縣去年各項成績幾乎都掉到谷底，今年老縣長賴峰偉回鍋，重起爐灶後，摘下四顆星。雖然滿意度、不滿意度及施政分數分別為48.1％、29.8％及64.3分，皆不盡理想，卻比去年陳光復縣長時代，大幅好轉。

而選前被對手譏為「回鍋肉」的嘉義市長黃敏惠，滿意度、不滿意度及施政分數各為58.4％、18.0％以及69.1分，相較去年涂醒哲時代，堪稱是全台轉好度最高的。

發現7〉新秀首年 百姓持觀望

新北、雲林、竹縣、金門首長 默默耕耘

今年22縣市長中有14位新科，平均滿意度、不滿意度和施政分數為53.3％、19.9％和67.6分，表現明顯不如8位連任者，落差分別為18.3、2.6個百分點及4.8分。可見民眾對於新任首長多半仍持觀望態度（頁91表3）。

拿到台灣縣市史上最高得票數的新北市長侯友宜，滿意度和施政分數各為55.6％及68.7％，與上任市長朱立倫持平，但他的不滿意度13.6％，為新北市升格後的最低，比去年朱立倫大減了6.9個百分點。強調施政穩扎穩打的侯友宜，在「環保」的努力，最受好評。

雲林縣張麗善，滿意度57.3％、不滿意度10.6％，及施政分數69.6分，雖未名列前茅，仍都比前縣長李進勇微幅進步。

近幾年民調較為低迷的新竹縣，在百姓持續觀望下，新縣長楊文科的滿意度為42.8％，較去年邱鏡淳縣長，跌7.6個百分點，但不滿意度24.6％，施政分數65.3分，都較去年好轉，分別減少7.1個百分點，增0.9分。在科學園區擔任過主管的楊文科，在提升「經濟就業」方面，最受縣民好評，排名全台第五。

至於金門縣，新首長楊鎮浯滿意度47.6％，比起去年陳福海縣長的滿意度，大降15個百分點，成為全台滿意度跌幅最大的縣市。另外，不滿意度則為25.8％，施政分數是67.4分。

從近年來縣市長選情及《遠見》縣市長施政滿意度調查的結局，足以窺見民心變化之快，令眾百里侯們根本鬆懈不得。倘若執政團隊沒能上緊發條，民意將毫不留情地向首長們說拜拜！



【調查說明】

1.調查執行單位：遠見研究調查

2.本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為108年3月4日至4月15日，以晚間18：20至21：45為主，並涵蓋週末假日，各縣市同步訪問。

3.本次調查共訪問22縣市，共完訪14,332人。13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％（信賴水準為95％，以下同）；澎湖縣、金門縣各完訪約400人，抽樣誤差為±4.9％；連江縣完訪201人，抽樣誤差為±6.9％。

4.六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。

5.調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。

6.各縣市星等評比方式：首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％的比例加總成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（滿意度％）、民眾對施政表現的給分（0至100）；縣市政府八大施政表現（滿意、不滿意％）：教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。

7.各縣市星等與八大施政進步表現之分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（Cluster Analysis） 作為分群依據。



【本文摘自遠見雜誌6月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://reurl.cc/2VOAX】