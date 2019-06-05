倫敦7.5萬人嗆美國總統 　川普臉不紅：他們是在歡呼！

▲美國總統川普赴英進行國是訪問，圖為示威在抗議現場擺上嘲諷他的川普寶寶氣球 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

就在英國脫歐爭議最激烈的時候，最重要盟友美國的總統川普本周訪英，引發的各種話題一直沒停過。 媒體先是挖出他說英國王妃梅根壞話的「黑歷史」、接著是他沒有認出 自己去年送給英女王伊莉莎白二世的禮物、還被前倫敦市長強森放了鴿子。

英國民間對川普敵意更深。在他抵達英國當晚，包括倫敦 塔和大鵬鐘在內等多個英國著名地標建築都打出了嘲諷性的投影，以表達部分英國人對川普的不滿。

美國「國家廣播公司」(NBC)周二(4日)報導，在川普會晤英國首相梅伊的同時，有數萬名抗議者聚集在倫敦街頭嗆川普，訪英。但川普卻在記者會上臉不紅氣不喘的說：「我沒有看到任何抗議者，只看到了歡呼！」他甚至將這些報導斥為「假新聞」。

「阻止川普聯盟」(stop-trump coalition)發言人對媒體說：「我們要讓川普知道，他那些分裂、可怕的政策在英國不受歡迎。」NBC 說，該聯盟是本周在英國各地進行的二十多場反川普抗議活動中規模最大的。

NBC ，當天出現在倫敦的反川普抗議者不僅來自英國各地，更有來自義大利、俄羅斯甚至美國麻州的抗議者。他們都是為了抗議川普政府一系列的爭議政策而前往倫敦。 據「阻止川普聯盟」估計，6月4日當天參加倫敦抗議活動的人數約7.5萬人，

但川普本人對此卻有「完全不同的看法」。川普在記者會上說：「在我們跟首相、女王和皇室道別時，街上有成千上萬的人在為我們歡呼。即便是到了此刻，仍舊有成千上萬的人在歡呼。我聽說有人抗議，但抗議在哪？我完全沒看到任何抗議。」

「實際上，我在來的時候的確看到了一些微弱的抗議聲音，非常微弱。關於這些事情很多都是假新聞，我都懶得說了。」