上廁所也被問「MIC關了沒？」　蔣萬安翻白眼崩潰喊「受夠了」

政治中心／綜合報導

立委蔣萬安之前在委員會跟同黨立委李彥秀閒聊，脫而出「韓粉不理性」，結果麥克風沒關導致這句話透過直播被放送出去，引起各界討論。而麥克風沒關也似乎也成為蔣萬安揮之不去的夢饜，李彥秀把這件事拿來當作拍片素材，狂問「MIC關了沒？」，讓蔣萬安超崩潰。

影片一開始充滿詭譎氣氛，蔣萬安走在一條昏暗的走廊上，李彥秀卻突然出現問「萬安，MIC關了沒？」讓他當場直搖頭、翻白眼。接著，蔣萬安在辦公室裡「秘密」的檢查著自己存的私房錢，結果，李彥秀圖從桌下竄出，又問一句「萬安，MIC關了沒？」

▲李彥秀找蔣萬安拍影片，狂問他「MIC關了沒？」。（圖／翻攝李彥秀臉書，下同）



這下子沒完沒了，李彥秀連蔣萬安上廁所也不放過，除了問「MIC關了沒？」還提醒他「拉鍊拉了沒？」，蔣萬安受不了的說「這是男廁欸」，不過，李彥秀一點都不在意，調皮的對著鏡頭擺出德意的表情，再加上「讚」的手勢。

原本以為「忘關麥」風波就此打住，但李彥秀仍然沒有放過蔣萬安，用通訊軟體瘋狂洗版留言「萬安委員，記得關MIC唷！」這次終於讓蔣萬安崩潰到「雙手緊握拳頭」說「我受夠了」。

影片最後，蔣萬安來個大反攻，趁李彥秀補妝的時候嚇得她一度昏倒在桌面，而蔣萬安則是露出得意的表情，看來是反擊成功了。

李彥秀在臉書PO出影片貼文表示，「看我跟蔣萬安一起合演的立法院驚悚片（？）吧，包準一定會在炎炎夏日帶來超清涼的感受哦！隨後，蔣萬安也臉書轉發，並自嘲「以後我會記得檢查的」。