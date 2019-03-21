2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽　4/1起開放網路報名總獎金195萬

▲桃漾天籟歌唱大賽活動代言人江美琪、賴銘偉。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園唱將來飆歌吧！「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」21日於桃園藝設中心舉行宣傳活動，將以分區擂台賽方式進行初賽、複賽選拔，7月6、7日於中壢藝術館音樂廳進行總決賽，總獎金高達195萬元，將打造桃園版的星光大道；很少在公開場合唱歌的桃園市長鄭文燦，也允諾於總決賽當天演唱「新不了情」，與參賽選手同歡樂。

「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」活動代言人江美琪、賴銘偉，今天也和市長鄭文燦、文化局長莊秀美、桃園區長陳智仁、中壢區長吳宏國、楊梅區長羅國裕、蘆竹區長邱瑞朝、龍潭區長胡星輝、觀音區長洪清淵、新屋區長姜義坤等人士出席宣傳活動。

▲▼2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽總獎金195萬，歡迎市民朋友踴躍參賽。（圖／桃園市政府提供）

文化局長莊秀美表示，「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」將於4月1日中午12時開放網路報名，同時邀請江美琪、賴銘偉擔任活動代言人。歌唱大賽分為長青、中壯、青壯及青少年4個組別，將於4月20日起陸續於桃園市13個行政區展開初、複賽，每區各組參賽人數限額50名，額滿為止。

這場歌唱大賽並由活動製作人梁序倫，邀請資深唱片製作人陳建寧擔任評審團總召，聘請專業評審進行評選，複賽各區各組前2名可參加總決賽，總決賽各組第一名可獲得4萬5,000元獎金、第二名3萬5,000元獎金、第三名1萬5,000元獎金，另有評審團特別獎1名，獎金1萬元，總獎金高達195萬元，歡迎市民朋友踴躍報名參賽。