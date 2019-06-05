華聞快遞／廣東粽子出口進入高峰期　出口額創歷史新高

▲端午臨近，廣東粽子出口已進入高峰。（圖／翻攝自pixabay）

大陸中心／綜合報導

《廣東》：廣東粽子出口進入高峰期 出口額創歷史新高

端午臨近，廣東粽子出口已進入高峰。廣州海關4日發佈統計資料顯示，今年以來出口粽子共103噸、39萬美元，年增率分別增長3%和44.4%，創歷史新高。作為大陸南方粽子的代表，廣東粽子以討喜的外形、豐富的種類、特色的口味深受歡迎和喜愛，大量出口到日本、加拿大、馬來西亞及香港、澳門等國家和地區。（中新社）

《河北》：保定高新區1735萬元人民幣重獎科技創新專案及人才

河北省保定市國家高新技術產業開發區5日召開科技創新大會，並發放1735萬元人民幣資金獎勵科技創新專案、科技創新平台及創新人才等。開發區2019年推進智慧製造產業發展，打造保定深圳灣創新廣場，培育、育成、加速新一代資訊技術、新材料和科技金融等戰略新興產業，以「保定國家高新區矽谷創新中心」為紐帶，對接國際高端創新資源，開闢高端人才引入、科技成果轉化、培訓交流合作「綠色通道」。（中新網）

《廣東》：5G商用準備走得最快

工信部近日明確表示近期將發放5G商用牌照。相比大陸其他省份，廣東的5G商用準備走得最快。發展5G，廣東具有使用者規模大、產業基礎好、政策支持力度大的優勢，更是大陸唯一一個具有兩座5G試驗城市（廣州、深圳）的省份。5G正式商用，廣東已箭在弦上。（南方日報）

《陝西》：西安房價連續5個月上漲 從嚴審查購房資格

西安市房管局近日發佈《關於購房資格審查的聲明》，強調購房資格審查。這是繼近日陝西住建廳發佈《進一步加強商品房預售管理工作》之後，西安首先表態調控收緊。大陸統計局5月16日公佈4月份70個大中城市公寓銷售價格。西安新建案價格月增率上漲1.1%，比3月份提高了0.1個百分點，年增率漲幅23.8%，在70城裡面最高。（21世紀經濟報導）

▲全球最大加氫站在上海建成。（圖／翻攝自《中新網》）

《江蘇》：南京高淳區放寬樓市限購

南京市高淳區將放開限購，對外地購房者不再有社保或者個稅的要求。相關人士表示，此類政策對於其他類似城市的類似遠郊區或去庫存壓力較大區域，有示範意義。但並不意味著南京這樣的二線城市會迎來全面的調控放鬆。（21世紀經濟報導）

《湖南》：首屆中非經貿博覽會將在長沙舉行

首屆中國—非洲經貿博覽會將於6月27日—29日在湖南長沙舉行，並將長期落戶湖南。博覽會將舉辦14場主題鮮明、異彩紛呈的活動和1場展覽展示，多角度、深層次交流和探討中非經貿合作的新路徑、新措施。截至目前，53個非洲國家，聯合國工業發展組織、世界糧食計畫署、世貿組織、非洲聯盟等國際組織，以及31個省區市、新疆生產建設兵團、央企等已報名參會參展。（人民日報）

《上海》：全球最大加氫站建成 加速燃料電池佈局

目前全球規模最大、等級最高的氫燃料電池車加氫站5日在上海化工區正式落成。上海化工區加氫站占地約8000平方米，氫氣日供應能力約2噸，具有氫氣加注、魚雷車充裝、燃料電池汽車維護保養和充電功能。（中新網）

《河北》：雄安新區建設頻傳好消息 多個超十億元級項目揭面紗

今年以來，雄安新區的規劃建設正在有力有序有效的推進中，現在已由頂層設計轉入實質性建設階段，越來越多的項目建設傳來好消息。從開發建設上看，雄安新區的前期建設工作主要集中在兩個方面，一是基礎設施建設，主要包括軌道交通、高速公路、電力網絡、綜合管廊等建設；二是生態環境治理，主要包括水治理、垃圾處置和生態治理等。（證券日報）

▲河北保定高新區1735萬元人民幣重獎科技創新專案及人才。（圖／翻攝自《中新網》）