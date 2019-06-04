皇冠創辦人平鑫濤享耆壽92歲　畢生以作家為榮、曾言「我的死亡是件喜事」



▲皇冠創辦人平鑫濤。（圖／皇冠提供）

記者林育綾／台北報導

皇冠集團創辦人、作家瓊瑤的丈夫平鑫濤於2019年5月23日離開人世，享耆壽92歲。出版社在今（4）日發布聲明表示，他在親人的環繞陪伴中離開，更提到「以作家為榮，以讀者為尊」一直是平鑫濤先生畢生身體力行的信念，今後全體員工也會秉持這個信念，持續在出版崗位上努力。

而平鑫濤的三位子女平瑩、平珩、平雲更發表一封信，提到遵照先父遺願，不發訃文，不設靈堂，不舉行公祭或任何追悼儀式。同時分享父親生前是個謙卑的人，認為「我做為一個編輯，一個出版人，謙卑是這種職業的基本態度。」還曾說過「活到老年，我的死亡是件喜事，切勿悲傷，讓我瀟瀟灑灑的離去。」



信件全文如下

各位親愛的媒體朋友們：

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我們敬愛的父親、皇冠文化集團創辦人平鑫濤先生，已於二○一九年五月二十三日在親人的環繞陪伴中，離開了人世，享壽九十二歲。

先父一生最怕麻煩別人，謹遵照先父遺願，不發訃文，不設靈堂，不舉行公祭或任何追悼儀式，僅在簡單家祭後火化花葬。

先父告訴我們：「我的生命一直活得多采多姿，喜怒哀樂也比別人強烈，沒有白走這一趟。活到老年，我的死亡是件喜事，切勿悲傷，讓我瀟瀟灑灑的離去。」



但「無父何怙」，失去了生命中的那座高山，我們無法用言語來形容我們的哀痛與不捨，我們只能衷心祈願他老人家在另一個世界能夠好好休息，盡情讀他最喜歡的書、聽他最喜歡的音樂、看他最喜歡的電影，享用好吃的美食，眼前所見盡是美麗的事物，以及，繼續編他最熱愛的《皇冠》雜誌。



最後，我們想引述先父在回憶錄《逆流而上》〈後記〉中的一段話，或許正是他一生最佳的註腳：



我一直自認是個平凡的人，雖然有些不平凡的遭遇，既沒有豐功偉績，也沒有彩爛人生，雖然傳記文學充塞書海，我始終覺得我還是平凡得不足以占一席之地。

也許有人說我過於謙卑。

我做為一個編輯，一個出版人，謙卑是這種職業的基本態度。

當作家們一個字一個字寫下的心血結晶交給我處理的時候，我能不以虔誠和謙卑的態度相對嗎？

平凡的我，微不足道，不平凡的是這個時代；不平凡的是許許多多卓越的作家們。



「以作家為榮，以讀者為尊」一直是先父畢生身體力行的信念，我們也會繼續秉持這個信念，努力傳承他的志業。



平瑩 平珩 平雲 敬上





▲平鑫濤的三位子女平瑩、平珩、平雲發表一封信，提及遵照先父遺願，不發訃文，不設靈堂，不舉行公祭或任何追悼儀式。（圖／皇冠集團提供）