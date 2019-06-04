直播／吳子嘉爆「韓國瑜X王小姐」私生女疑雲　北檢說清楚

突發中心／台北報導
美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，還有一名私生女，遭韓提告誹謗；對此，他於4日下午2點半至台北地檢署說明。到底吳子嘉還會繼續爆料什麼內幕、提出何證據，《ETtoday新聞雲》記者將直播帶大家掌握最新動態。
▲吳子嘉到北檢說明。（圖／記者呂佳賢攝）
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酸韓國瑜不正面回婚外情 吳子嘉「讓政府認證、否則他不會承認」
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美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，還有一名私生女，遭韓提告誹謗；對此，他於4日下午2點半至台北地檢署說明。到底吳子嘉還會繼續爆料什麼內幕、提出何證據，《ETtoday新聞雲》記者將直播帶大家掌握最新動態。
▲吳子嘉到北檢說明。（圖／記者呂佳賢攝）
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2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..