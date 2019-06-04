直播／吳子嘉爆「韓國瑜X王小姐」私生女疑雲　北檢說清楚

資深媒體人黃光芹上政論節目時提到，韓國瑜這起桃色風波，是有人在鬥夫人李佳芬；對此韓國瑜回應，對這說法感到不理解，他替太太抱不平，表示李佳芬每天都忙於公益，所以說夫人干政，這些有的沒的啦，我們是不能接受，至於其他爆料，韓國瑜說希望黃光芹能自己講清楚。