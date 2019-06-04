ET民調／凱道造勢之後　近6成不支持韓國瑜帶職參選總統

▲高雄市長韓國瑜6月1日參加凱道造勢活動，吸引數十萬韓粉到場力挺。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

高雄市長韓國瑜喊出「Yes, I do」表態投入國民黨初選後，6月1日在凱道舉辦總統選舉造勢活動，吸引數十萬名韓粉冒雨力挺，他也宣布承擔任何「重要職務」，不惜為中華民國粉身碎骨，並且主張取消年金改革，一席喊話讓挺韓陣營士氣大振，接下來他還預計到花蓮、台中參加兩場挺韓大會。儘管有高雄市議員建議韓國瑜應該先辭市長、再參選總統，但根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，56.7%不支持韓國瑜帶職參選總統；且有54.0%受訪者不支持韓國瑜的凱道大型造勢活動。

《ETtoday新聞雲》於2019年5月29日至6月3日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5,516份有效樣本。調查結果發現，針對韓國瑜帶職參選總統，有35.0%受訪者表示支持，但也有高達56.7%受訪者表示不支持。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，女性、39歲以下、中部及南部地區、民進黨、時代力量、泛綠傾向者、大專/大學以上程度等族群表示不支持的比例均高達5成7以上，相對高於其他族群。

韓國瑜6月1日在凱道舉辦總統選舉造勢活動，吸引數十萬名韓粉冒雨力挺，儼然「韓流再現」，對於韓國瑜的凱道大型造勢活動，有34.0%受訪者表示支持，但也有54.0%受訪者表示不支持。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，女性、39歲以下、中部及南部地區、泛綠政黨傾向者、大專/大學以上程度等族群表示不支持的比例相對高於其他族群。





此外，年輕人買不起房子一直是被廣泛討論的問題，針對哪位總統候選人最有能力解決青年購屋問題？調查也發現，有26.0%受訪者首推郭台銘最有能力解決青年購屋問題，其次依序為韓國瑜（24.0%）、蔡英文（16.6%）、柯文哲（14.6%），其他人選占比則均不到1成。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，女性、30～59歲、北部地區、泛藍傾向者、大專/大學以上教育程度等族群認為是郭台銘的比例均相對高於其他族群。

另高雄市長韓國瑜日前答覆議員質詢時，表示現在年改制度對軍公教警退休人員不公平，應該要「恢復」而引發討論，調查也發現，民眾對於韓國瑜（24.9%）、郭台銘（22.8%）、蔡英文（21.7%）等3位總統候選人解決軍公教年金改革問題的能力，占比均在兩成多，顯示民眾的支持度並無明顯差異。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年5月29日至6月3日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為5,516份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.3%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年4月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。