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國道車速99公里太慢挨罰3千　她花1個月蒐證...法官判免罰

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▲張女因為在國道車速過慢被開罰，自行舉證法官判撤單免罰。（示意圖／視覺中國）

▲張女因為在國道車速過慢被開罰，自行舉證法官判撤單免罰。（示意圖／視覺中國）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張女2018年1月間駕駛自小客車行經國道1 號南向165.2 公里處，不服因車行速度99公里，慢了11公里被開罰3千元，因此自行連續蒐集1個月以上的用路資料，提行政訴訟要證明該路段傍晚容易塞車，車輛根本無法持續維持在最高速度，彰化地院採信她的說法，判撤銷罰單，可上訴。

判決書指出，張女在2018年7月10日下午17時30分許，開車行經國道1號南向165.2公里處內側車道，因時速不到110公里，被國道警察蒐證後，以行駛高速公路「小型車未以規定之最高速度行駛」開罰。台中監理所調查後，以沒有路面不良通報，蒐證錄影顯示張女車輛在內側車道中速度緩慢，被後方車輛利用外側車道超越，認定她違規。

張女申訴主張，當時正駕車行駛於高速公路內側車道，原本車速皆保持於時速110km/h ，但在南下165 公里處該路段，有固定式超速測速照相，又有警車移動式低速測速照相，依正常控制油門方式，無法持續維持車速時110公里，當時正處於下班車潮尖峰時刻，故採取防禦性駕駛預先放慢車速，她還蒐集1個月以上平日傍晚該路段車速資料，顯示開車速度低於時速99公里。

法官勘驗相片發現，張女被拍照的地點在國道4號高架橋之前，當時前方車輛被雷射測速儀拍到照片顯示時速同樣是99公里，因為減速而被拍照，顯示內側車道當時無法保持最高速限時110公里行駛，最後採信張女說法，要維持最高速限行駛強人所難，構成「阻卻責任事由」，不應處罰，撤銷原處分，全案可上訴。

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關鍵字：撤單,行政訴訟,國道1號

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