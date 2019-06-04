黃埔95週年校慶邀請韓國瑜參加　陸軍官校：未收到回覆

▲陸軍官校教育長謝正福。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

今年適逢「黃埔建校95週年」，陸軍官校規劃於6月16日辦理營區開放，外界也關心高雄市長韓國瑜為陸軍官校專修學生班40期畢業，是否將以校友身份受邀出席？陸軍官校教育長謝正福上校4日回應，每年校慶皆會邀請南部各地縣市首長及議員參加，這次也有邀請韓國瑜，但目前韓國瑜「沒有拒絕，也沒有回覆」。

國防部4日上午召開例行記者會，就陸軍第八軍團「國防知性之旅-黃埔建校95周年營區開放活動」規劃進行說明，陸軍第八軍團政戰主任武立文少將表示，今年適逢「黃埔建校95週年」，將結合校慶系列活動辦理營區開放，藉以展現陸軍建軍備戰成果，期使國人透過近距離接觸各項現役武器裝備與戰技操演，瞭解陸軍部隊任務及特性，進而凝聚全民國防共識。

謝正福表示，每年校慶都會邀請南部各地縣市首長及議員參加，今年也有邀請韓國瑜參加，但目前得到的結果是「沒有拒絕，也沒有回覆」。

武立文說明，動態操演部分將包括國軍娃娃熱舞表演、神龍小組高空跳傘、海軍陸戰莒拳隊、實踐部隊舞龍表演、特戰戰技操演、金湯鐵漢戰技演練等。至於靜態活動則有武器裝備陳展、人才招募、校史館導覽及創意市集等。

武立文也說，為避免交通壅塞，鼓勵參觀民眾多搭乘大眾交通運輸工具，活動當日早上7時至下午3時，可於大東捷運站及鳳山火車站等2處，搭乘免費接駁車前往營區，接駁車每10分鐘一班、不提供沿路上、下車服務，亦不得接受半路攔車，請民眾配合出示身分證明文件，以備查驗。