打游擊戰、收購人頭帳戶自己來　詐騙首腦獨自作案還是栽了

▲桃園警分局31日查獲詐騙集團張姓男子等3人到案，起出大批信用卡與人頭帳戶等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局最近追查網路詐騙案件查出有集團車手集中在轄區ATM提領款項，警局偵查隊於31日查獲張姓男子等3名詐騙集團涉嫌大量發送「購物誤設成分期付款」的假簡訊，只有民眾在網路購物又誤信簡訊，就成為詐騙對象，警方起出詐騙所得逾百萬元大批信用卡、人頭帳戶等證物，張為規避警方查緝，自己收購人頭帳戶、指揮親信提領款項，但仍遭警方查獲，全案依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

檢警調查，桃園地檢署檢察官最近指揮桃園警分局追查詐騙集團，分局長翁群能指示偵查隊、景福、武陵、同安與埔子等派出所針對轄區ATM預防詐騙集團車手提款勤務，31日先查獲25歲的陳姓男子涉嫌擔任集團車手，並循線查獲集團首腦25歲張姓男子與28歲莊姓男子共3人到案。

張男偵訊時供稱，集團大量發送「購物誤設成分期付款」的簡訊，只要有民眾在網路購物又誤信簡訊，就會成為被詐騙對象，為避免組織成員過多產生洩密問題，且容易引起警方注意，他獨自收購人頭帳號、撥打詐騙電話與指揮親信車手提領ATM等工作，想以打游擊方式規避警方查緝，即使如此小心還是栽在警方手裡。

▲桃園警分局31日查獲詐騙集團張姓男子等3人到案，局長陳國進(左四)前往警局嘉勉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，經清查該詐騙集團光是5月份詐騙所得已超過1百萬元新台幣，另外並起出大批信用卡、人頭帳戶、手機與帳冊等證物。

桃園警察局長陳國進4日到桃園警分局頒贈破案獎金，對員警積極偵辦且迅速查獲詐騙集團給予鼓勵嘉勉，勉勵同仁持續加強詐騙案件查緝，讓市民可以安居樂業。

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