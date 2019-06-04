台中購物節二獎票選出爐　3台納智捷S3等你開回家

▲由民眾票選的購物節二獎，納智捷得到3成票數勝出。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

首屆台中購物節7月10日至8月18日登場，民眾只要在台中購物滿5百元並上網登錄發票，就有機會抽中千萬精品豪宅、汽車等大獎，台中市政府舉辦「想開哪台國產車，由你來票選！」線上票選活動，4日公布結果，由納智捷S3高票獲選，至於千萬豪宅，將會活動開始前公布。

經發局長高禩翔表示，台中購物節獎項有千萬精品豪宅、汽車、總統套房住宿、電動機車、飯店旅宿等大獎，其中3台國產車獎項，市府開放給民眾票選，包括納智捷S3、三菱LANCER、豐田Yaris、日產Livina、現代ELANTRA及福特Escort等6種車款中，結果，納智捷S3得到3成票數勝出。

國產車款納智捷S3，在2018年時進行小改款，配備調整成全車標配6氣囊加12項主動安全配備，提升車體安全係數；動力方面則是採用1.6升自然進氣汽油引擎搭配CVT無段變速系統，讓未來幸運得獎的民眾可以舒適開著車，暢遊全台灣，市值約60萬元。

經發局表示，市府上週召開台中購物節優惠商家說明會，得到許多商家的肯定與支持，優惠商家持續增加，尚未報名的商家趕快報名，參與暑假購物盛會。