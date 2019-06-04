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新Mac Pro撞型IKEA！「金屬多孔」開價5999美金　這裡買只要129台幣

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▲今年的WWDC推出了全新Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果WWDC大會登場，本年度發表一款硬體產品「Mac Pro」，外型整個跳脫以往蘋果設計，金屬多孔的外殼讓許多網友表示母湯，甚至還說就像IKEA賣的廚房刨絲器。

有別於上一代的Mac Pro採用的特殊架構，今年推出的Mac Pro版本具備擴充性，更貼近於專業工作站的使用方式；Mac Pro功率達300W，並且具有強大的散熱系統，其內建了三個風扇，以確保Mac Pro可有效地散熱。

▲Mac Pro支援多螢幕串接使用，一次最多可串接六個螢幕。（圖／記者邱倢芯攝）

Apple也相當在乎Mac Pro的機動性，其採用了鋁合金機殼與提把的設計方式，可再搭配上移動式滾輪機架，讓有需要移動的使用者可更輕鬆自如的搬運Mac Pro。

▲▼新款Mac Pro。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲網友笑稱新款Mac Pro長得很像IKEA的刨絲器。（圖／記者葉國吏翻攝）

不過這款要價5999美金的主機，外型被許多網友嫌棄。因為Mac Pro搭載的金屬外殼、多孔洞設計，有網友認為就像是IKEA的刨絲器，打趣的說「只要台幣129元你賣我5999美金！」、「醜爆了」。

▲蘋果2013年發表的 Mac Pro。（圖／取自網路）

其實Mac Pro的前衛外型不是第一次被嫌醜，2013年蘋果就曾經推出一款「黑色圓筒」外型的Mac Pro，當時就被笑稱是「骨灰罈」，如今再度推出「刨絲器」，就看網友買不買單。

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關鍵字：mac pro,WWDC,ikea

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