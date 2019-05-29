▲趣味環保闖關！「愛FUN第一綠生活」嗨翻大安森林公園。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，今年適逢第一銀行120週年，特別以「草地遊樂園」為概念。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

「守護地球、人人有責」，為了鼓勵全民響應環保，第一銀行文教基金會連續四年舉辦「愛Fun第一 綠生活」嘉年華活動，同步歡慶第一銀行120週年生日，特別以「樂園」概念打造，在入口處設置酷炫的互動投影「魔鏡奇幻隧道」，讓現場民眾走進最歡樂的綠色世界。

▲▼利用互動投影打造「魔鏡奇幻隧道」和「百人享響餐桌」，將餐桌擺放成「120」的字樣，分享第一銀行120歲生日喜悅。

今年將主題打造成「草地遊樂園」，希望營造出放鬆自在的樂園氛圍，第一銀行副總經理周朝崇表示，「每一年活動都有超過一萬人參與，今天把規模擴大，餐桌擺放成120字樣，設立享響餐桌，邀請一百位大小朋友享用田園沙拉，吃完還可以把木盆帶回家。」午餐之餘，還有重頭戲「數位金融體驗區」跟「環保趣味闖關區」，完成任務，就可以直接在智慧手環上累積分數拿好禮。

▲▼今年最特別的是「數位金融體驗區」跟「環保趣味闖關區」，完成任務就可以獲得積分，兌換限量小禮或點心。

每一關卡都離不開「環保」主軸，利用小朋友最愛的夾娃娃機台佈置「回收小尖兵」遊戲、解救海洋世界釣起廢棄物的「第一神釣手」還有適合大小朋友一起動動手的繽紛絹印、可回收再生紙、咖啡杯小夜燈、環保玉米條筆筒等「環保再生DIY」課程，體驗從最原始的紙漿，重新再造再生紙，發揮創意放上乾燥花製作小卡，最後還能攜帶家裡的廢電池或廢棄光碟片，只要集滿10個，即可免費兌換「酷MA萌便當袋組」，吸引不少排隊民眾前來。

▲▼有吃有玩，還有表演欣賞，集合卡司最強的「Green Life草地音樂會」享受周末時光。



有吃有玩，還有表演欣賞，集合卡司最強的「Green Life草地音樂會」，由金曲歌后徐佳瑩與人氣天王Bii畢書盡攜手領軍共10組超人氣歌手，包括小男孩樂團、黃奕儒、曾沛慈、李千那、「聲林之王」新銳歌手許淨淳、吳東翰、張宸安、林孟辰等人，輪番開唱帶來精彩演出。

而今年在系列活動Cosplay大賽中脫穎而出的得獎者，也受邀參與COSER走秀，不僅年輕人喜歡，也透過服裝設計展現環保創意。「愛Fun第一 綠生活」把公益、環保與綠生活等三大元素串連在一起，希望號召更多人從日常生活做起，一起愛護地球、落實環保。